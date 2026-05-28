Comandante del CGRI: FFAA de Irán se encuentran en plena preparación

El comandante del CGRI de Teherán ha advertido que cualquier error de enemigos tendrá una respuesta contundente y rápida por parte de las Fuerzas Armadas de Irán.

“Los enemigos han comprobado en repetidas ocasiones que, si cometen un error, se enfrentarán en el menor tiempo posible a una respuesta contundente, decisiva y efectiva por parte de las Fuerzas Armadas iraníes”, ha afirmado este jueves el comandante de la División Mohamad Rasulolá del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán (CGRI) de Irán, el general de brigada Hasan Hasanzade, en un discurso ofrecido en la ceremonia en memoria del mártir Mohamad Pakpur, excomandante en jefe del CGRI de Irán.

Ha añadido que la Armada, la Fuerza Aeroespacial y todas las unidades defensivas del Ejército y de las Fuerzas Armadas están en su máximo nivel de preparación, y que los mecanismos están diseñados para garantizar la capacidad de responder a cualquier acción del enemigo en el menor tiempo posible.

En cuanto a la preparación de la División Mohamad Rasulolá, la unidad de las Fuerzas Terrestres del CGRI en Teherán, la capital, el general Hasanzade ha afirmado que tras la guerra de 12 días en junio de 2025, esta fuerza reforzó aún más su nivel operativo.

“Antes de la guerra ya habíamos iniciado el proceso de fortalecimiento de nuestras capacidades, basándonos en experiencias previas. Después del reciente conflicto, la coordinación y la interacción entre los distintos sectores se intensificaron aún más”, ha señalado.

También, ha añadido que la Cuerpo de Guardianes y la fuerza popular Basich de Teherán han centrado en los últimos años sus esfuerzos en una preparación integral frente a la guerra híbrida del enemigo.

Al respecto, ha destacado que, en materia de seguridad interna, seguridad urbana, defensa y otros ámbitos, Basich y el CGRI de Teherán actuaron en coordinación con la policía y otras fuerzas militares, impidiendo que los objetivos del enemigo se concretaran.

Durante la ceremonia ha señalado además que, durante los ataques del régimen israelí contra algunos centros y bases de la fuerza Basich, el enemigo creía que al atacar estas instalaciones reduciría la capacidad y la motivación de las fuerzas populares. Sin embargo, el resultado fue completamente contrario y que la presencia de los miembros de la Basich se volvió más amplia y efectiva, según ha asegurado el militar de alto rango iraní.

El comandante ha agregado que, durante la guerra, cada vez que uno de los integrantes de la Basich martiria en puestos de control o durante misiones, aumentaban la determinación y la motivación del resto de las fuerzas para permanecer en el terreno. Asimismo, afirmó que incluso la población solicitaba participar y colaborar.

“El mundo volvió a comprobar que, cuanto mayor es el número de mártires, más fuerte y amplia se vuelve la determinación de permanecer en el frente”, ha aclarado.

Al señalar que tras al cese de las hostilidades comenzaron nuevos ejercicios y entrenamientos basados en las experiencias conseguidas, Hasanzade ha asegurado que hoy la preparación del CGRI y Basich para responder, enfrentar amenazas y garantizar la seguridad en las condiciones más difíciles es mucho mayor y más sólida que en el pasado.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán. Asesinaron al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y atacaron instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil y, en respuesta, las fuerzas iraníes realizaron 100 oleadas de operaciones militares contra objetivos estadounidenses e israelíes en la región de Asia Occidental.

El 8 de abril, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, mediado por Pakistán, después de que Washington recibiera una propuesta de 14 puntos de Teherán.

El sábado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, afirmó que Irán y EE.UU. están cada vez más cerca de finalizar un memorando de 14 puntos, que busca en esta etapa poner fin a la guerra, detener la agresión naval estadounidense —lo que Washington ha calificado de bloqueo naval—, y asegurar la liberación de los activos iraníes bloqueados.

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