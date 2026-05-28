General iraní: EEUU se llevó a tumba su intento de dominar recursos del país

Un general iraní señaló que EE.UU. fracasó en alcanzar sus objetivos y se llevó consigo a la tumba la aspiración de dominar los recursos del país persa.

“La dominación de los recursos de Irán era un gran sueño para Estados Unidos, que se ha llevado a la tumba”, destacó el comandante de la defensa aérea del Ejército en el norte del país, el segundo general de brigada Seyed Ahmad Mehdineyad, durante su participación llevada a cabo el miércoles en una de las manifestaciones populares en Amol, en la provincia de Mazandarán (norte).

Afirmó que el enemigo fracasó en alcanzar sus objetivos tras el asesinato del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, así como los comandantes y científicos iraníes durante la guerra de 40 días, destacando que dichas ilusiones se vieron frustradas tras la presencia del pueblo iraní en las calles.

Destacó también que unas 17 bases estadounidenses fueron bombardeadas en 100 olas de operaciones militares llevadas a cabo por fuerzas iraníes. “Las defensas de Estados Unidos y del sistema de hegemonía también fueron destruidas en los primeros días de la guerra; el estrecho de Ormuz fue cerrado después de 47 años y hemos tomado su control total”, agregó.

Igualmente, aseveró que casi 170 aeronaves de EE.UU. fueron derribadas en la reciente agresión de EE.UU. contra el país persa.

En cuanto a los esfuerzos del Ejército iraní durante la guerra, aseveró que, a diferencia de los Ejércitos de otros países del mundo, “que tienen un carácter dictatorial”, el Ejército de Irán se considera “servidor y sacrificado” por la nación, y se sitúa junto al pueblo.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión no provocada contra Irán, asesinando al líder iraní y atacando instalaciones nucleares, escuelas, hospitales e infraestructura civil. Irán respondió con 100 oleadas de ataques de represalia en el marco de la operación Verdadera Promesa 4.

También, las fuerzas iraníes han impuesto un estricto control sobre el estrecho de Ormuz, restringiendo el paso de buques vinculados a Estados Unidos e Israel en represalia a la guerra de agresión de Washington y Tel Aviv contra Irán.

Pese a un alto el fuego alcanzado el 8 de marzo y el inicio de unas negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo, Teherán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz y su programa de energía nuclear.

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