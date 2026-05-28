‘Irán denuncia genocidio en Gaza y ataques israelíes en Líbano’

En este programa especial en HispanTV con nuestro analista internacional, Abu Faisal Sergio Tapia, explica que la República Islámica de Irán condenó los bombardeos israelíes sobre Gaza y Líbano, calificándolos de genocidio y expansión militar contra los pueblos de la región.
Teherán denunció el elevado número de víctimas civiles y sostuvo que la resistencia regional sigue firme frente a las agresiones. Además, cuestionó el respaldo político y económico de Estados Unidos a Israel y afirmó que el desgaste de la guerra fortalece la posición iraní y de sus aliados en Asia Occidental.
yzl/tmv