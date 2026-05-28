Irán defiende ante la ONU sus acciones legales en Ormuz

Irán enfatiza que su decisión de cerrar el estrecho de Ormuz en respuesta a las agresiones en su contra es “legal y acorde al derecho internacional”.

Durante su intervención este jueves en una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) en Nueva York con el tema de “Defender los propósitos y principios de la Carta de la ONU y fortalecer el sistema internacional centrado en la ONUˮ, el embajador y representante permanente de Irán ante el organismo, Amir Said Iravani, ha responsabilizado a Estados Unidos e Israel por el actual caos e inseguridad en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico.

Ha señalado que la ONU fue creada para salvar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra mediante un orden jurídico basado en la Carta de la ONU. Ha recordade que, conforme al artículo 2, párrafo 4, de la Carta, está prohibida la agresión, la amenaza o el uso de la fuerza contra otros Estados.

Sin embargo, Iravani ha denunciado que dichos principios están siendo debilitados constantemente por “el unilateralismo, las medidas coercitivas ilegales, los dobles estándares y el desprecio continuo de algunos Estados hacia el derecho internacional, encabezados por Estados Unidosˮ.

Asimismo, ha denunciado que las recientes acciones “ilegales y agresivasˮ de EE.UU. contra Venezuela, Irán y Cuba reflejan un patrón persistente de “coerción, intimidación, amenazas e injerencia en los asuntos internos de Estados soberanos, en violación de los principios de la Carta de la ONUˮ.

El representante iraní ha condenado las recientes guerras de agresión lanzadas por EE.UU. e Israel contra Irán —en junio de 2025 y febrero de 2026—, diciendo que esas acciones violaron de manera flagrante “el derecho internacional y el derecho internacional humanitarioˮ.

Ha criticado el silencio y la indiferencia del Consejo de Seguridad frente a la masacre de civiles iraníes, que constituyeron “crímenes de guerra atroces y graves violaciones del derecho internacional humanitarioˮ.

En este sentido, el embajador persa ha sostenido que “toda agresión debe ser condenada independientemente de quién la cometaˮ y subrayado que “ningún miembro de la comunidad internacional, sin importar su poder político o militar, debe situarse por encima de la leyˮ ni utilizar instituciones internacionales para legitimar violaciones de la Carta de la ONU.

Iravani ha criticado a algunos países ribereños del Golfo Pérsico por evadir su responsabilidad y papel en contribuir a EE.UU. e Israel a lanzar agresiones a Irán y culpar “injustamenteˮ a Teherán por la situación actual vivida en la zona.

Ha dejado claro que Teherán rechaza “las acusaciones infundadasˮ y defendido nuevamente que “las medidas adoptadas por Irán en el estrecho de Ormuz son legales y se ajustan plenamente al derecho internacionalˮ.

“Irán no podía permitir que una vía marítima tan vital se convirtiera en un corredor para actos hostiles y agresiones militares contra su soberanía, su integridad territorial y sus intereses vitalesˮ, ha concluido.

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