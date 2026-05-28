CGRI de Irán: región no verá paz excepto con destrucción de Israel

El CGRI ha asegurado que Asia Occidental no tendrá paz mientras exista Israel y califica los planes de paz de EE.UU. de “matanza y terrorismo”.

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha asegurado en un comunicado ha expresado sus condolencias por el martirio de dos comandantes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS): Mohammed Odeh y Ezzeddin al-Haddad, ambos asesinados en los recientes ataques israelíes.

Ha señalado que el martirio de Mohammad Odeh, junto con su esposa y sus tres hijos —Yaser, Yahya y Yamila— durante un ataque aéreo israelí en Gaza, así como el de Ezzeddin al-Haddad, comandante de las Brigadas Ezzeddin al-Qassam que combatió durante casi cuatro décadas contra Israel, “vuelve a poner al descubierto la naturaleza brutal y terrorista del régimen sionista”.

En la declaración se señala que la lista de crímenes de alrededor de 8 décadas del régimen sionista falso y usurpador, una vez más enfatiza esta verdad al mundo de la humanidad, especialmente a los que reclaman los derechos humanos y la libertad de las naciones: que “la región de Asia Occidental no verá tranquilidad excepto con la eliminación de este régimen asesino de niños y demoníaco de la faz de la tierra”.

Al respecto, ha repudiado también que las llamadas ‘iniciativas de paz’ pregonadas por “el presidente malvado y apostador de Estados Unidos no son más que masacre, asesinato y terrorismo”.

Al destacar la resistencia del pueblo palestino en Gaza y de los combatientes de HAMAS, el CGRI ha subrayado que el martirio de estos comandantes “no debilitará la resistencia, sino que reforzará la continuidad de la lucha hasta la liberación de Palestina y de la ciudad santa de Al-Quds (Jerusalén)”.

El comunicado ha reafirmado el “apoyo total” de Irán y del CGRI al Eje de Resistencia, reiterando la “determinación inquebrantable, basada en la fe y las convicciones ideológicas”, de los guardianes de la Revolución para “castigar a los ocupantes de la noble Al-Quds y a sus aliados”.

Israel viola constantemente el alto el fuego que acordó con HAMAS el 10 de octubre de 2025, tras dos años del genocidio que cometió en la Franja de Gaza desde octubre de 2023.

Mientras que al menos 922 personas han sido asesinadas en ataques israelíes en Gaza durante el alto el fuego en vigor, la cifra roza los 72 819 muertos al remontarse al comienzo de la ofensiva en 2023.

La ‘máquina de asesinar’ de Israel además ha causado la muerte de al menos 3269 personas en el Líbano desde que las fuerzas israelíes intensificaron los ataques contra el país el 2 de marzo.

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