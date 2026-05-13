ASIA OCCIDENTAL   /   El Líbano

Israel mata a 9 personas, entre ellas dos niños, en ataques contra Líbano

  • Primeros intervinientes y transeúntes apagan un vehículo en llamas alcanzado por un dron israelí en localidad de Jiyeh, sur de Beirut, 13 de mayo de 2026. (Foto: AFP)
Publicada: miércoles, 13 de mayo de 2026 13:35
Actualizada: miércoles, 13 de mayo de 2026 18:36

Nueve personas, entre ellas dos niños, han muerto este miércoles en nuevos bombardeos israelíes contra la zona sur del Líbano.

El Ministerio de Salud libanés y medios locales han informado que una nueva ofensiva aérea israelí ha dejado nueve muerteros, incluidos dos menores, en varias zonas del sur del país.

En un comunicado, la Cartera libanesa ha informado que tres ataques aéreos israelíes tuvieron como objetivo las zonas costeras de Barja, Jiyeh y Saadiyat, a lo largo de la carretera que une Beirut con Sidón y el sur del Líbano, causando la muerte de ocho personas, entre ellas dos niños.

De acuerdo con la agencia estatal de noticias NNA, Otro ataque con drones tuvo como objetivo un vehículo cerca de la Ciudad Deportiva Rafic Hariri, al norte de Sidón, causando la muerte de una persona e hiriendo a otra.

Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes en el Líbano han causado la muerte de más de 2840 personas, herido a más de 8690 y desplazado a más de 1,6 millones, aproximadamente una quinta parte de la población, según las autoridades libanesas.

El ejército israelí continúa con los ataques diarios en el Líbano y los intercambios de disparos con el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), a pesar del alto el fuego anunciado el 17 de abril y prorrogado hasta el 17 de mayo.

ght/tqi

relacionadas
El Líbano
LO MÁS LEÍDO DE El Líbano
Comentarios