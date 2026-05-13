Trump, furioso por cobertura de victoria iraní en medios

El presidente Donald Trump se ha enfurecido al ver que medios destacan la victoria de Irán en la guerra de EE.UU. e Israel y lo ha considerado una traición a EE.UU.

Trump criticó el martes la cobertura mediática de la guerra contra Irán, y acusó a los periodistas de ayudar a la contraparte mediante, lo que llamó, narrativas falsas.

En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el presidente estadounidense denunció que los informes que sugieren el éxito militar iraní representan una traición a los intereses nacionales.

“Cuando las noticias falsas dicen que el enemigo iraní está teniendo éxito militarmente contra nosotros, es una traición virtual, ya que es una afirmación tan falsa e incluso absurda”, sostuvo Trump.

Argumentó que dicha cobertura genera un optimismo injustificado en Teherán, al tiempo que sostuvo que solo los “perdedores, ingratos y necios” se opondrían a los objetivos militares estadounidenses.

US President Donald Trump, on Truth Social, posts: "When the Fake News says that the Iranian enemy is doing well, Militarily, against us, it’s virtual TREASON in that it is such a false, and even preposterous, statement. They are aiding and abetting the enemy! All it does is give… pic.twitter.com/z4udnI6Mk3 — DD India (@DDIndialive) May 13, 2026

Repitiendo sus falsas afirmaciones sobre la destrucción del poder militar de Irán, describió a reporteros que no apoyaban su versión de los hechos como “cobardes estadounidenses que se han puesto en contra de nuestro propio país”.

Trump también volvió a tener un altercado con la prensa durante una comparecencia en la Casa Blanca, criticando a una periodista que le preguntó sobre la inflación en EE.UU., que recientemente subió al 3,8 % en medio del conflicto con Irán.

Trump insistió en que su política económica “está funcionando de maravilla”, y defendió la postura de su administración respecto a Irán.

“Teníamos dos opciones: dejar que estos lunáticos tuvieran un arma nuclear”, dijo arremetiéndola a la periodista. “Si quieres hacer eso, entonces eres un estúpido. Y resulta que lo eres. Te conozco muy bien”, espetó.

TRUMP ADMITS HIS WAR WITH IRAN HAS CAUSED INFLATION TO RISE ! https://t.co/CxXFDiCez6 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) May 12, 2026

Tras la respuesta de Irán al plan estadounidense para poner fin a la guerra y su énfasis en principios inmutables, las declaraciones de Trump se han convertido en una especie de caos mezclado con ira y ofensiva.

Esta conducta de Trump podría deberse a su frustración ante la obstinación de Irán y su falta de atención a las amenazas que realiza repetidamente. Según expertos, Trump aún no ha aceptado la derrota en la guerra contra Irán ni el fracaso en sus objetivos, y cree que puede imponer su voluntad con un comportamiento y tono autoritarios.

msm/ncl/hnb