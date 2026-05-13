España reitera su no alineación con EEUU en la guerra con Irán

El canciller de España declaró que su país no se aliará con EE.UU. en la guerra contra Irán y afirmó que este conflicto marca un punto de inflexión para Europa.

José Manuel Albares, en una entrevista con Politico, anunció que España, a pesar de la creciente presión estadounidense, no permitirá el uso de sus bases aéreas para operaciones relacionadas con la guerra con Irán y seguirá adhiriéndose a los principios del derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores español afirmó que Madrid desea mantener y fortalecer las relaciones transatlánticas con Estados Unidos, pero no está dispuesto a renunciar a sus principios y valores ante la presión de Washington.

“Nos mantenemos fieles a nuestros valores y defendemos los intereses de nuestros ciudadanos. Eso es lo único que realmente me guía”, añadió en la entrevista publicada el martes bajo el titular de ‘España a Trump: No puedes usar nuestras bases aéreas para la guerra contra Irán’.

Las declaraciones se producen en un momento de máxima tensión entre Madrid y Washington, después de que en marzo España denegara el acceso de aviones militares estadounidenses a sus bases aéreas de Morón y Rota por su oposición a la guerra contra Irán. Estados Unidos respondió amenazando a España con un embargo comercial, la retirada de tropas y su suspensión de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN).

Entonces, Albares calificó la guerra estadounidense-israelí contra Irán como “unilateral”. “No se consultó ni informó a ningún aliado de la OTAN. No sabemos qué está pasando. Ni España ni ningún otro país. Más razón aún para actuar y defender los intereses de nuestros ciudadanos”, explicó.

Albares en la entrevista con Politico también enfatizó que la crisis en Asia Occidental derivada de la guerra contra Irán, ha marcado un punto de inflexión y no retorno para la autonomía estratégica europea. “Liberarse de la dependencia significa liberarse de la coerción, ya sea mediante aranceles o el uso de la amenaza militar”, abundó.

Tras el inicio de la guerra contra Irán, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado el papel de la OTAN porque sus miembros se han negado a involucrarse en la conflagración, ni siquiera indirectamente. En este contexto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha cuestionado abiertamente la legalidad y legitimidad de la agresión de Washington y Tel Aviv contra Teherán, y ha proscrito el uso de sus bases militares en operaciones vinculadas con ataques al país persa.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel lanzaron una guerra de agresión contra Irán. Tras cuarenta días de enfrentamientos, se acordó una tregua para negociaciones. Se dio una primera ronda sin resultados por las demandas excesivas y un bloqueo naval impuesto a puertos iraníes por parte de EE.UU.

Las autoridades iraníes han dejado claro que cualquier futura negociación debe basarse en el respeto a los derechos de Irán, y no en dictados o coerción.

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