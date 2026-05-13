Díaz-Canel a EEUU: Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme

El presidente de Cuba reiteró que la isla “jamás” ha amenazado la seguridad nacional de Estados Unidos, ni lo ha desafiado, pero “tampoco teme” a Washington.

Miguel Díaz-Canel ha publicado este miércoles un mensaje en redes sociales en el que ha insistido que “Cuba no amenaza, ni desafía, pero tampoco teme” a Estados Unidos, en momentos en que la Administración del presidente Donald Trump tiene en la mira a la isla con nuevas sanciones y amenazas militares.

“Cada día sale una nueva amenaza de Estados Unidos hacia Cuba” y que la isla ha sufrido “incontables acciones ofensivas fraguadas” desde la capital estadounidense, que han dejado “miles de cubanos heridos o muertos”, ha denunciado el mandatario.

Añade que “en más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas (unos 145 kilómetros) de Estados Unidos, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país”.

Por ello, ha calificado de “incoherente” y “fantasioso” que se sindique a Cuba como una amenaza y que se impongan a la nación caribeña medidas coercitivas adicionales y se acuse a las autoridades de no poder sostener su economía.

CUBA NO AMENAZA,

CUBA ES CONSTANTEMENTE

AMENAZADA



En más de seis décadas de Revolución socialista, a noventa millas de EE.UU, jamás ha salido de este territorio una sola acción ofensiva contra la seguridad nacional de ese país.



En todo caso, y así está probado, documentado y… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 12, 2026

“Todo forma parte de una construcción narrativa sobre la cual seguir asfixiando al pueblo cubano, además de escalar a un conflicto que pudiera tener consecuencias inimaginables para nuestros pueblos y región”, ha advertido el jefe de Estado.

Díaz-Canel ha señalado que, “en todo caso, y así está probado, documentado y hasta reconocido por organismos internacionales y agencias estadounidenses de administraciones anteriores, Cuba ha contribuido con Estados Unidos a preservar su seguridad en el enfrentamiento a delitos trasnacionales de diversa índole”.

“Cuba ha debido trabajar en todo este tiempo para enfrentar con firmeza y serenidad las amenazas que llegan desde Estados Unidos y así seguiremos hasta las últimas consecuencias”, ha concluido el presidente cubano.

El dignatario cubano se ha pronunciado luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, ha calificado a Cuba como una “nación fallida” y que “abordará el asunto en el momento adecuado”, lo que podría suponer incluso medidas militares.

Desde enero, la Administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones contra Cuba y ha reforzado el embargo con nuevas medidas financieras, energéticas y comerciales. La Casa Blanca sostiene que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional estadounidense por sus relaciones con Rusia, China y otros actores hostiles a Washington.

Desde La Habana, el Gobierno cubano presenta las medidas como un intento deliberado de provocar hambre, colapso económico y desesperación social. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla ha acusado a Estados Unidos de aplicar una política “genocida” contra la isla.

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