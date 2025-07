Trump: Un peligro para la humanidad

Este mes de junio nos trae a la memoria un acto de terrorismo, donde las manos de Washington y los suyos se volvieron a manchar con la sangre de ciudadanos iraníes.

Los ataques contra la República Islámica de Irán han sido permanentes durante más de cuatro décadas. Entre esos ataques se encuentra uno que, ocho años atrás, el día 7 de junio de 2017 fue digitado por la alianza entre Estados Unidos, en ese entonces administrado por el primer gobierno de Donald Trump y el régimen nacionalsionista dirigido por primer ministro Benjamín Netanyahu, que atacó el Mausoleo del Ayatolá Jomeini, unido a la embestida contra el parlamento iraní (Majlet). ¿El resultado? 17 muertos y 46 heridos en hechos que mostraron la cara terrorista de occidente y los suyos (1)

Estos sucesos, crueles y criminales, fueron adjudicados por el grupo extremista DAESH, que en su origen y soporte financiero, militar y logístico recibió el total apoyo de potencias occidentales, las monarquías feudales del Golfo Pérsico y la entidad nacionalsionista israelí. Equipo hegemónico y arrogante, liderado por Washington al que suma a sus secuaces que, a lo largo de 46 años desde el triunfo de la revolución islámica, han generado una política de desestabilización de la nación persa.

En aquella oportunidad sostuve que, estos ataques tuvieron como objetivo dos símbolos del país persa: un emblema político como es la sede del Parlamento en el centro de Teherán, la capital iraní y el Mausoleo del Imán Jomeini al sur de Teherán, referente histórico y religioso. El presidente estadounidense (Donald Trump en su primera administración) en lugar de lamentar y condenar esta acción deleznable y sangrienta se limitó a señalar aquella cantinela que lo retrata como el personaje despreciable que el mundo conoce.

“Subrayamos – sostuvo Trump ese año 2017 - que los Estados que apoyan al terrorismo, arriesgan a convertirse en víctimas del mal que promueven” (2) manipulando el hecho cierto que, el principal patrocinador del terrorismo en la zona es precisamente Washington y los suyos. Como han sido los atentados llevados a cabo por su hijo putativo sionista, al asesinar a científicos iranies, generando mortíferas operaciones terroristas en la capital de Irán contra invitados extranjeros – como fue el caso del asesinado jefe del Buró político de HAMAS Ismael Haniye – bombardeo de legaciones diplomáticas iranies en Damasco, la capital siria y asesinatos definido como terrorismo internacional en Beirut, la capital libanesa. Eso es terrorismo, no el apoyo a las fuerzas de la resistencia en su objetivo de lograr la autodeterminación de Palestina, la defensa de integridad territorial de El Líbano, Irak, Yemen y el propio Irán.

El apoyo al terrorismo se repite ocho años después, pero en esta ocasión con una respuesta contundente a través de la operación “Promesa Verdadera III” ejecutada por Irán ante la agresión cobarde sionista, en la madrugada del 13 de junio pasado atacando centros residenciales, asesinar a jefes militares, civiles, científicos, ataque a sensibles instalaciones nucleares del país. Ante ello Irán y su liderazgo, a las pocas horas comenzó su ataque de represalia contra el ente nazisionista, que se prolongó por doce días. Decisión de enorme importancia mundial y que tuvo un hecho notable a la hora de mostrar la determinación de Irán de no detener su justa lucha contra potencias hegemónicas y arrogantes. Me refiero al ataque contra bases militares de Estados Unidos en Qatar e Irak, tras el bombardeo estadounidense que afectó las instalaciones nucleares iranies (3)

Base Al Udeid en Qatar. La mayor base militar y aérea de EEUU en Asia Occidental.

Una intensa y exitosa operación de venganza que suelo denominar como justa, necesaria y legal frente a los ataques criminales del ente nazisionista y de los propios Estados Unidos contra instalaciones nucleares de Irán Ese ataque a sitios protegidos por la legislación internacional, retratan de cuerpo entero el carácter terrorista de Donald Trump y aquellos que lo rodean, tanto en su país, como aquellos que conforman los gobiernos genuflexos agrupados en la OTAN. Igualmente, las monarquías que han facilitado sus territorios, para instalar allí bases militares imperiales e incluso apoyar el derribo de drones y misiles lanzados, para castigar a la entidad infanticida israelí.

Sus ataques verbales y materiales. Sus presiones económicas, el chantaje contra todos aquellos que quieran una política exterior independiente y llegar a acuerdos con Irán lo retratan como el personaje que es: un ser dotado de escasa inteligencia, de nula diplomacia y sobre todo expresa el tipo de política que desprecia a los pueblos y su derecho a la autodeterminación. Un ejemplo evidente lo hemos vivido en estos días en la Cumbre de la OTAN, celebrada en la Haya, Holanda, donde se impuso la orden trumpiana de subir el aporte de los países europeos a la OTAN del 2 al 5% del PIB (4) Una cifra monstruosa que indudablemente va a favorecer al complejo militar industrial que incrementará en cientos de miles de millones de dólares sus poderosas arcas.

Europa bajo el látigo y la zanahoria de Donald Trump en su segunda administración está superando todo límite de indignidad. En la cumbre de la OTAN celebrada el pasado miércoles 25 de junio su secretario general, en holandés Mark Rutte evidenció el grado de genuflexión, sometimiento y adulación que tienen respecto a Donald Trump. En especial con su alocución que no recuerda tal grado de ignominia en la historia reciente e intensificada en correos, supuestamente privados enviados a Trump y que este, en su habitual pragmatismo carente de ética los difundió urbi et orbi.

El secretario general del OTAN señaló en mensajes vía WhatsApp a Trump. “Papá tiene que usar a veces un lenguaje fuerte”. En otro de sus mensajes y con referencia al aumento del gasto militar de los 31 miembros de la OTAN que pasan de un 2% a un 5% del PIB Rutte, el indigno afirmó “Europa va a pagar a lo grande como debería ser, y eso Donald será tu victoria.” Como la humillación y el sometimiento tenía que expresar con mayor fuerza lo indigno que son estos europeos (5)

Mark Rutte considerado en círculo críticos como un lambiscón que felicitó a Trump por sus ataques a Irán señalando “Querido Donald has hecho lo que ningún otro se habría atrevido en una acción decisiva contra Irán…nos has conducido a un momento muy muy importante para Europa, América y el mundo” Resulta al menos vulgar y obsceno este tipo de expresiones. No lo considero increíble, sino que despreciable pues, hace muchos años, Europa dejó de tener una política exterior soberana. Es un apéndice miserable de Estados Unidos.

Esa Europa que mostró su sometimiento frente a Washington al no condenar el ataque efectuado por Washington contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán poniendo en peligro no sólo a irán, sino que al conjunto de Asia Central Y occidental si acaso hubiese significado alta fuga radioactiva y con ello generar un hecho catastrófico. Ese ataque, violatorio de todo lo que se conoce como derecho internacional, la carta de la ONU, las propias negociaciones que se estaban llevando a cabo entre Estados Unidos e irán demuestran la profunda hostilidad con relación a Irán y su fuerza soberana y digna de enfrentar a esta potencia y sus aliados.

Enfrentar a Estados Unidos en todos los campos, ha sido la realidad de Irán durante 46 años contra una política occidental de máxima presión: sanciones económicas, tecnológicas, políticas. Imposición a instituciones y personas que estén relacionadas con el programa nuclear de Irán. La conciencia y la dignidad no son concepto que apliquen a la política estadounidense en materia de sus relaciones con aquellos países que no marchan al son de sus políticas hegemónicas y que además han tenido que contender contra aquellas creaciones terroristas como DAESH, Fath al Sham, Ahrar al Sham y otros cientos de movimientos y bandas que han operado y lo hacen aún en el Magreb, Asia Occidental y Central.

Las acciones de Trump y en general de las administraciones de gobierno de ese país, sean demócratas o republicanos reflejan también la intensificación de la manipulación y desinformación para presentar a irán como un país agresivo cuando la realidad nos indica que la nación persa ha demostrado a lo largo de 46 años su profunda vocación de paz en una región como Asia Occidental, sacudida por guerras de agresión y crimen, justamente promovidas por aquellos que como Estados Unidos hipócritamente señalan a otros como responsables.

Gobiernos estadounidenses sin distinción partidaria, que junto a sus agencias de inteligencia y aliados como Francia y Gran Bretaña junto a sus “clientes menores” como la entidad sionista, Arabia Saudí y gran parte de las Monarquías ribereñas del Golfo Pérsico han unido sus esfuerzos en guerras de agresión y atropellos contra los pueblos de Palestina, Siria, El Líbano, Irak, Yemen.

La República Islámica de Irán se levantará de los ataques, tanto del sionismo el cual ha sido derrotado en forma contundente, como también de aquellos efectuados por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares (sumando en todo esto el apoyo sostenido en armas, dinero y apoyo político, diplomático y de inteligencia que Washington y Europa entregan al sionismo israelí). Irán está en pie más fuerte que nunca y como ejemplo de entereza, dignidad y valentía. Esta guerra contra Estados Unidos y su hijo putativo muestran la enorme fuerza y referente que significa la República Islámica de Irán.

Irán es consciente que su lucha contra los enemigos de la revolución se libra también fuera de sus fronteras. Y, esa certeza es la prueba que el apoyo de la República Islámica de Irán a la lucha del pueblo iraquí, palestino, del Líbano, Yemen e incluso apoyo material países tan lejanos como Venezuela. Su amistad y lucha conjunta con los miembros del Eje de la Resistencia se mantendrá a pesar de sanciones y amenazas. La clara política interna y de apoyo externo iraní permite avizorar, que frente a los crímenes de la triada sangrienta conformada por Estados Unidos, Israel y Europa, se erige un muro de dignidad, pero también de poderío militar dispuesto a dar dura batalla contra los intentos hegemónicos de aquellos que han apoyado efectivamente el terrorismo en la región

La torpeza, escasa inteligencia y sobre todo la política repugnante de Trump y sus socios: sionistas, europeos y hasta monarquías árabes corruptas, tendrá efectos devastadores para sus sociedades. Esto, porque sus hijos putativos giraran sus armas y bombas contra aquellos que los han mecido desde la cuna, les enseñaron a andar y los han soltado por el mundo como fieras asesinas. Trump y los suyos son un peligro para la humanidad.

Pablo Jofré Leal

Periodista. Analista Internacional.

Artículo HispanTV