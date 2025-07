Rusia: EEUU e Israel perjudicaron a AIEA al atacar sitios nucleares de Irán

Rusia ha condenado la utilización del informe de la AIEA por parte de EE.UU. e Israel para planificar ataques contra instalaciones nucleares iraníes.

“Son precisamente EE.UU. e Israel los responsables del enorme perjuicio causado a las actividades de la AIEA (la Agencia Internacional de Energía Atómica) por mucho que intenten culpar de todos los males a Teherán”, ha enfatizado este viernes la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una rueda de prensa.

Al criticar el informe emitido por la AIEA sobre las actividades nucleares de Irán, ha destacado que “se pone en tela de juicio la confianza en el sistema global de verificación del organismo, que se utilizó como fuente de información para planificar los bombardeos”.

La portavoz rusa ha recalcado que los ataques de Israel y EE.UU. contra las instalaciones nucleares iraníes, controladas por la AIEA, constituyen un “desafío abierto” al sistema del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).

Al tachar de “ilegal” las agresiones de EE.UU. e Israel contra los sitios nucleares de Irán, Zajárova ha detallado que dicho ataque no se trata solo de una agresión no provocada “contra un Estado soberano”, sino también de un ataque al régimen mundial de no proliferación nuclear, cuya base es el TNP.

Son infundados intentos para justificar ataque al programa nuclear de Irán

Ha señalado que el intento de Washington y Tel Aviv de usar la fuerza bruta para limitar los derechos legales de Teherán a tener un programa nuclear civil ha causado, como era de esperar, “una gran preocupación en todo el mundo”.

También, ha tildado de “absolutamente infundados” los esfuerzos de EE.UU. e Israel para justificar los ataques con “supuestas amenazas que provienen del programa nuclear iraní”, ya que las repetidas declaraciones de los dirigentes de la AIEA confirman la “ausencia de indicios de actividades nucleares militares” en el país persa.

En fin, la funcionaria rusa ha esperado que el organismo no “se retracte de estas evaluaciones por motivos coyunturales o bajo la presión de determinados países”.

El miércoles, Irán anunció la suspensión de la cooperación con la AIEA tras los ataques ilegales del régimen israelí y Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares.

De acuerdo con la resolución aprobada por el Parlamento iraní, los inspectores de la Agencia no podrán ingresar al país para realizar inspecciones hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares pacíficas de Irán.

Irán ha presentado una demanda formal ante las Naciones Unidas contra el director de la AIEA, Rafael Grossi, por “complicidad” en agresión israelí, debido a que emitió un informe infundado sobre el programa nuclear iraní el cual fue el pretexto utilizado por el régimen sionista para lanzar su ofensiva militar contra la nación iraní y sus instalaciones nucleares, pese a que estos sitios están bajo la supervisión continua de la AIEA, de acuerdo con el Acuerdo de Salvaguardias y el TNP.

