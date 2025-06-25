Suspensión de cooperación con AIEA, respuesta de Irán a ataques ilegales

La suspensión de la cooperación con la AIEA es la respuesta de la nación iraní a los ataques ilegales contra sus sitios nucleares, afirma un diplomático iraní.

“Este proyecto representa la voluntad del pueblo iraní y constituye una respuesta clara a los ataques ilegales perpetrados contra nuestro país”, ha afirmado este miércoles el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, en una entrevista con la cadena catarí Al Jazeera.

El vocero de la Canicllería iraní que ha hecho estas declaraciones en cuanto a la aprobación del proyecto de ley por el Parlamento iraní para la suspensión de la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), ha agregado que “Nuestras instalaciones nucleares y nuestros científicos deben estar protegidos y resguardados bajo las máximas garantías de seguridad”.

“Lamentablemente, hasta ahora la postura de la Agencia Internacional de Energía Atómica no ha sido positiva ni responsable frente a estos ataques”, ha denunciado el diplomático iraní.

En este contexto, ha puesto de manifiesto que es la AIEA quien debe esforzarse por reconstruir la confianza con nosotros y no permanecer en silencio, ignorando los ataques dirigidos contra el programa nuclear pacífico de Irán.

De acuerdo con la resolución aprobada por el Parlamento iraní, los inspectores de la Agencia no podrán ingresar al país para realizar inspecciones, salvo que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares y el carácter pacífico de las actividades nucleares nacionales.

Tal medida estará supeditada a la aprobación del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha anunciado que el país persa suspende su cooperación con la AIEA hasta que se garantice la seguridad de los sitios nucleares.

