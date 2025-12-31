CGRI: El futuro, sin lugar a dudas, pertenece a la Resistencia palestina

El CGRI de Irán ha considerado como un “signo de victoria” frente al ejército israelí el martirio de Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Al-Qassam, la rama militar de HAMAS.

El Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha calificado como un “signo de victoria” para las fuerzas palestinas y “derrota” para el ejército israelí, en un comunicado emitido el miércoles con motivo del martirio de Abu Obeida, el portavoz enmascarado del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) y algunos combatientes de la Resistencia palestina.

El CGRI ha calificado este martirio, que considera injusto y resultado del terrorismo, como un signo de la eficacia, el orgullo y la victoria de los combatientes de la Resistencia palestina en el campo de batalla, así como de la derrota del ejército israelí frente a la Resistencia. “El futuro, sin duda, pertenece a la Resistencia”, ha recalcado.

La nota ha subrayado que este hecho refleja “la verdadera imagen de la firmeza, la resistencia y el florecimiento de los combatientes de la Resistencia” frente al régimen “terrorista e infanticida” de Israel. “Sin duda, el camino de los mártires está vivo, y el eco de la Resistencia islámica no se apagará hasta la liberación de la sagrada Al-Quds (Jerusalén)”, ha agregado.

Al lamentar el martirio de Abu Obeida y de otros combatientes de HAMAS, el documento ha elogiado la “narrativa precisa y clara de las victorias de la Resistencia palestina” presentada por Abu Obeida, la cual ha causado consternación entre los medios de propaganda sionistas, que buscan censurar y distorsionar la firmeza de las fuerzas palestinas.

Asimismo, al recordar la integración del campo de batalla con la narrativa de la Resistencia antisionista, se ha resaltado el desarrollo y la proyección del “discurso de la Resistencia” a nivel mundial, especialmente entre los pueblos de Europa y Estados Unidos, fortaleciendo “el flujo de lucha contra la opresión en el ámbito internacional”.

Al conmemorar a los mártires de Al‑Quds (Jerusalén), el CGRI ha reafirmado una vez más la continuidad de su camino hasta la liberación total de la sagrada Al‑Quds (Jerusalén) y la eliminación del régimen sionista ocupante y usurpador de esta tierra sagrada.

msr/rba