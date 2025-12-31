Millones de personas celebran la llegada del año 2026 en todo el mundo

En este último día de 2025, el mundo se prepara para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, en medio de celebraciones, tradiciones y momentos de reflexión en distintos países.

Desde los primeros husos horarios del Pacífico hasta América, millones de personas celebran con fuegos artificiales, conciertos, reuniones familiares y ceremonias religiosas.

El primer lugar en recibir el nuevo año fue la isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, seguida por Samoa, Tonga y Nueva Zelanda. En Auckland, la celebración incluyó un espectáculo de fuegos artificiales sobre la Sky Tower. En Australia, miles de personas se reunieron en la bahía de Sídney, considerada la capital mundial del Año Nuevo, para disfrutar de un impresionante despliegue pirotécnico, siendo la primera gran ciudad en recibir el 2026.

kmd/rba