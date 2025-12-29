FOTOS: Corea del Norte prueba misiles de crucero de largo alcance

Corea del Norte ha informado que, bajo la supervisión del líder del país, probó misiles de crucero estratégicos de largo alcance para evaluar su disuasión nuclear.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, dirigió el simulacro efectuado el domingo en el mar Amarillo, al oeste de la península coreana, y exhortó a impulsar un desarrollo “ilimitado y continuo” de las capacidades nucleares de su país.

La maniobra tuvo como propósito evaluar la preparación contraofensiva y la capacidad operativa de las unidades de misiles estratégicos de largo alcance.

El Estado Mayor del Ejército de Corea del Sur reportó haber detectado los lanzamientos desde la zona de Sunan, cerca de Pyongyang, la capital norcoreana, aunque no ofreció detalles sobre el tipo exacto de misiles empleados.

Fuente: AP

