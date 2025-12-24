Mexicanos queman piñata de Trump y Netanyahu en protesta propalestina

Organizaciones propalestinas realizaron una protesta simbólica en una posada navideña en la Ciudad de México, quemando piñatas de Trump y Netanyahu.

Diversas organizaciones sociales propalestinas participaron el 23 de diciembre de 2025 en una posada tradicional en el Hemiciclo a Juárez, donde rompieron y quemaron piñatas con las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La acción simbólica buscó denunciar los crímenes del ejército sionista en la Franja de Gaza que, pese a la entrada en vigor del alto el fuego entre el Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel el pasado octubre, han dejado más de 400 palestinos muertos.

Fuente: Gettyimages

Fuente: Gettyimages

Fuente: Gettyimages

Fuente: Gettyimages

Fuente: Gettyimages

rfm/