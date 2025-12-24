HAMAS denuncia plan israelí de mantener fuerzas en Gaza

HAMAS rechazó el plan anunciado por Israel para establecer asentamientos en el norte de Gaza, calificándolo como una “flagrante violación del acuerdo del alto el fuego”.

El ministro de asuntos militares de Israel, Israel Katz, afirmó el martes que las fuerzas sionistas nunca se retirarían completamente de la Franja de Gaza ni de Siria, y prometió establecer nuevos asentamientos en Gaza.

Durante una entrevista con el diario Al Araby Al Jadeed llevado a cabo el martes, el portavoz del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), Hazem Qasem, destacó que estas palabras violan de forma grave y evidente el acuerdo del alto el fuego.

También, aseveró que las afirmaciones de Katz contradicen claramente los planes anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la Franja de Gaza.

Fuerza internacional en Gaza debe garantizar paz

En cuanto a la posible creación de una fuerza internacional en Gaza, Qasem dijo que HAMAS apoya el establecimiento de este tipo de contingente para que actúe como fuerza de separación entre el ejército israelí y los civiles palestinos en el enclave costero.

Señaló que la misión principal de las mencionadas fuerzas debe ser preservar la paz y la estabilidad tras la agresión a gran escala de Israel contra Gaza, recalcando que muchos países solo estarían dispuestos a participar en esta iniciativa si se define claramente la naturaleza de su mandato.

En otra parte de sus declaraciones, Qasem tildó de “irracional” un desarme de la Resistencia palestina abordado por parte de sionistas. También, manifestó que sostuvo que la misión de estas fuerzas debe limitarse a preservar la paz y evitar enfrentamientos entre los sionistas y la población civil palestina en Gaza.

Conforme destacó, HAMAS ha cumplido plenamente con todos los términos del alto el fuego pactado el pasado octubre y con la entrega de prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos.

“A pesar de los importantes obstáculos principalmente la falta de equipo pesado y herramientas técnicas necesarias, así como la dificultad de coordinación con los israelíes, especialmente para acceder a áreas más allá de la línea amarilla, HAMAS ha realizado un esfuerzo considerable para localizar los cuerpos de los prisioneros israelíes”, agregó.

Israel Katz negó el martes cualquier intención de reasentar la Franja de Gaza después de comentarios anteriores que sugirieron que Israel algún día querría hacerlo, comentarios que contrastan con el plan de Trump para el enclave palestino.

La expansión de los asentamientos en Gaza y Cisjordania es ilegal, según el derecho internacional. En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que la prolongada ocupación israelí de la Palestina histórica era ilegal y exigió la eliminación de todos los asentamientos existentes en Cisjordania y Al-Quds.

Mientras tanto, la Oficina de Medios del Gobierno de Gaza informó el lunes que el régimen israelí ya ha violado el acuerdo de alto el fuego al menos 875 veces, incluidos 265 incidentes de disparos contra civiles, 49 incursiones militares en zonas residenciales, 421 ataques con bombardeos y 150 demoliciones de viviendas.

El saldo total de muertos en Gaza en ataques israelíes desde octubre de 2023 ha ascendido a 70 937 y el de heridos a 171 192.

ght/msr/tqi