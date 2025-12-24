Parlamento venezolano aprueba ley contra bloqueo naval

En Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una ley para proteger el comercio internacional frente a las amenazas de EEUU.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy la ley para garantizar y proteger las libertades de navegación y comercios frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales, tras los ataques de Estados Unidos en el Caribe a barcos con petróleo venezolano. Fue la última sesión de la actual legislatura, que finaliza sus funciones en enero.

Con esta ley Venezuela tendrá herramientas para perseguir a quienes se plieguen a los bloqueos de Estados Unidos, que, se dijo aquí, son los nuevos piratas del Caribe.

La Asamblea Nacional que termina su mandato redactó 100 leyes en 5 años de gestión, será reemplazada por la que fue electa este año 2025 que culmina en medio del asedio inédito de Estados Unidos.

Así la Asamblea Nacional, el Parlamento venezolano, aprobó una nueva ley ahora para enfrentar las consecuencias del bloqueo de los Estados Unidos en el Mar Caribe, la nueva acción del imperialismo norteamericano que busca afectar la economía venezolana para forzar un cambio de régimen en el país.

Marcos Salgado, Caracas.

