Multitudinaria marcha en Saná en apoyo al Corán y Palestina

Cientos de miles se movilizaron en Saná para condenar la profanación del Corán en EE.UU. y expresar su respaldo a Palestina con consignas de unidad y resistencia.

Miles de personas colmaron las principales avenidas de Saná, capital de Yemen, en una manifestación masiva en defensa del Corán y en solidaridad con el pueblo palestino.

La movilización expresó el rechazo popular a los actos de profanación del libro sagrado de los musulmanes ocurridos en Estados Unidos, mientras coreaban consignas contra EE.UU. y la entidad israelí.

La multitud levantó copias del Corán y lemas que expresaban su firme postura hacia el Sagrado Corán, enfatizando que cualquier insulto al Libro Sagrado representa un ataque a toda la nación islámica, y que el pueblo yemení está presente en todos los campos de postura, rechazo y confrontación.

Luego de que en agosto, la candidata republicana al Congreso, Valentina Gómez, quemara una copia del Corán en Texas como parte de su campaña, ha surgido otro incidente esta semana, en la que el candidato republicano al Senado por Florida realizó un acto profano contra el libro sagrado de los musulmanes en un anuncio electoral.

Fuente: Al-Masirah

