97 % en Venezuela rechaza intento de Trump de apropiarse de sus riquezas

Una mayoría abrumadora de venezolanos ha manifestado su rechazo a cualquier injerencia de EE.UU. y su intento de apropiarse de los recursos naturales del país.

Según los resultados de una encuesta realizada a 2000 personas mayores de 18 años en todo el territorio de Venezuela por la encuestadora venezolana, Monitor Político, en los días 16 y 17 de diciembre, refleja un respaldo contundente a una elevada unidad nacional en torno al Gobierno Bolivariano y a la patria mientras ciudadanos venezolanos expresaron su rechazo contundente a las agresiones, amenazas e intentos de injerencia de Estados Unidos, presidido por Donald Trump.

En esta línea, al responder a la cuestión de apropiación extranjera de los recursos extranjeros de Venezuela, un 97% de los encuestados expresaron su rechazo completo, mientras que solo un 3% estuvieron de acuerdo con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien reclamó que el petrolero venezolano le pertenece a EE.UU.

Asimismo, en otra pregunta de esta encuesta, un 90 % de los encuestados manifestaron su rechazo a la designación de Venezuela como país patrocinador del terrorismo por parte de EE.UU., aseverando también su compromiso en defensa nacional y lo consideran acusaciones infundadas.

Respecto a las amenazas de bloqueo marítimo anunciado por Trump, la población expresó una oposición mayoritaria. Un 92 % de los encuestados se manifestó en contra de este tipo de acciones, que perciben como mecanismos de presión ilegítimos, mientras que solo un 8 % dijo apoyarlas.

En cuanto a un posible ataque militar contra Venezuela, el 90 % rechazó una intervención armada por parte de Estados Unidos. Un 7 % del resto estuvo de acuerdo con una acción militar y un 3 % consideró estas medidas como una maniobra sin fundamentos reales.

La consulta se realizó en medio de las recientes acciones imperialistas impulsadas por Estados Unidos contra Venezuela, que la mayoría de los pueblos venezolanos lo interpretan como intentos de presión externa y de injerencia en los asuntos internos del país sudamericano.

Trump anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” como parte de una estrategia para ejercer presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

La reciente orden de Trump se produce luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un buque petrolero frente a la costa venezolana, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

En este contexto, el presidente de Venezuela remarcó la defensa de la soberanía, comercio y recursos de su país frente a las acciones guerreristas de EE.UU.

mbn/tmv