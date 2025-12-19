Armada de EEUU prueba drones inspirados en tecnología iraní

El Ejército de Estados Unidos anunció el primer lanzamiento de un nuevo dron de ataque desde un buque de guerra, similar al Shahed-136 iraní.

El Comando Central de Estados Unidos, (CENTCOM) declaró que el dron, conocido como “LUCAS”, está clasificado como un “dron de ataque unidireccional”.

Según el ejército estadounidense, el lanzamiento de prueba tuvo lugar el martes, el 16 de diciembre, desde la cubierta de vuelo del USS Santa Barbara, un buque de combate litoral de clase Independence que actualmente opera en el Golfo Pérsico.

El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, elogió el desempeño de las fuerzas estadounidenses en una publicación en X el jueves, afirmando que la Armada estadounidense “continúa mejorando sus capacidades de combate”.

En otra parte de sus declaraciones, añadió que Washington busca “aprovechar la innovación como factor disuasorio” en entornos operativos cada vez más complejos.

El dron LUCAS atrajo especial atención tras las declaraciones previas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien elogió públicamente los drones iraníes por su eficiencia y rentabilidad, instando a las empresas estadounidenses a inspirarse en estos diseños.

Los analistas militares afirman que esto refleja un cambio más amplio en el enfoque de defensa estadounidense hacia la guerra asimétrica y el creciente papel de los drones económicos pero eficaces en el campo de batalla.

La reciente prueba en el Golfo Pérsico se produce en medio de una intensificación de la competencia por los drones entre potencias regionales y extrarregionales, a medida que las tecnologías desarrolladas fuera de las industrias de defensa occidentales tradicionales están ganando cada vez más atención en la planificación militar.

