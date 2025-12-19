HAMAS avisa: Nueva colonia israelí busca aislar Al-Quds y judaizarla

HAMAS ha condenado un plan de Israel de establecer una nueva colonia al este de Al-Quds (Jerusalén), y avisa que la medida busca dividir geográficamente la ciudad de Cisjordania.

Mediante un comunicado emitido este viernes, el movimiento de Resistencia palestino HAMAS, con sede en la Franja de Gaza, ha repudiando el plan anunciado por el extremista ministro de finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que incluye la construcción de 3600 viviendas en el asentamiento de “Meshmar Yehuda”.

El movimiento palestino ha calificado el plan de una “peligrosa escalada” en el proyecto de asentamientos y anexión de Cisjordania y un nuevo “crimen colonial” destinado a aislar Al-Quds de su entorno palestino y cortar su conexión geográfica con la Cisjordania ocupada.

El plan, agrega la nota, se enmarca en una política sistemática destinada a judaizar Al-Quds, aislarla de su entorno palestino y alterar su carácter e identidad palestinos. Asimismo, constituye un flagrante ataque a los derechos de nuestro pueblo, su tierra y sus lugares sagrados, y un desprecio por la voluntad y las advertencias de la comunidad internacional.

HAMAS ha alertado que la expansión de asentamientos ilegales israelíes alimenta la tensión y la inestabilidad, por lo que ha responsabilizado plenamente al gabinete extremista israelí, presidido por el primer ministro Benjamín Netanyahu, por las repercusiones de estas medidas coloniales sobre el terreno.

Ante tal coyuntura, HAMAS ha instado a la comunidad internacional, a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a sus instituciones jurídicas y de derechos humanos a asumir sus responsabilidades y tomar medidas inmediatas para detener los proyectos de asentamiento e imponer medidas disuasorias a la ocupación israelí.

Asimismo, el grupo palestino ha pedido al pueblo palestino que fortalezca su resiliencia y unidad frente a los planes de judaización y desplazamiento impulsados por Israel.

El asentamiento ilegal de “Meshmar Yehuda” pretende cortar los últimos vínculos geográficos que quedan entre Al-Quds y Cisjordania para judaizar la primera y aislarla por completo, acabando así con cualquier esperanza de establecer un Estado palestino con Jerusalén como su capital.

El plan ha generado condenas también entre los políticos palestinos. El presidente del Consejo Nacional Palestino, Rawhi Fattouh, ha calificado la medida como “extremadamente peligrosa” y una violación flagrante del derecho internacional y de las resoluciones de la ONU.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes establecidos en territorios que Israel ocupó durante la guerra de 1967, es decir la Franja de Gaza y la Cisjordania, incluida Al-Quds. Además, varias resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas han instado a Israel a cesar toda actividad de asentamientos.

