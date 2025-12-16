ONU ratifica derecho de Palestina a autodeterminación y a un Estado propio

La Asamblea General de la ONU aprobó por unanimidad una resolución que subraya el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a un Estado independiente.

Según informó la agencia palestina de noticias WAFA, el texto recibió el respaldo de 164 países, frente a ocho votos en contra y nueve abstenciones. La resolución refleja el rechazo de la comunidad internacional a las políticas de ocupación y asentamiento israelí, consideradas un obstáculo para el ejercicio de este derecho fundamental.

On Monday, 164 countries at the United Nations recognized the Palestinian people’s right to self-determination, with all EU member states voting in favor, while 8 countries voted against including the United States, Argentina, and Israel. pic.twitter.com/YbJGdhzn3z — Quds News Network (@QudsNen) December 15, 2025

El documento hace referencia a la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024, que declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos. La CIJ sostuvo que esta presencia debe cesar de inmediato por sus graves consecuencias sobre el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, consagrado en la Carta de la ONU y en el derecho internacional.

Asimismo, la resolución reafirma que los palestinos tienen derecho a determinar libremente su estatus político y a promover su desarrollo económico, social y cultural. Se subraya que la libre determinación es un principio fundamental del derecho internacional. Además, insta a todos los Estados, organizaciones y organismos especializados de la ONU a apoyar y asistir a los palestinos en la pronta realización de este derecho.

El texto subraya la necesidad de respetar la unidad, integridad y soberanía territorial de Palestina ocupada, incluida Al-Quds (Jerusalén) Este, y destaca el respaldo a una paz justa, duradera e integral, basada en el Derecho Internacional y en las resoluciones de las Naciones Unidas.

En este contexto, el representante permanente de Palestina ante la ONU, Riad Mansur, celebró la adopción de la resolución y agradeció a los países que votaron a favor, señalando que el resultado refleja un consenso internacional casi unánime sobre el derecho del pueblo palestino a decidir su futuro.

Las resoluciones de la ONU, especialmente la Resolución 3236 de 1974, reconocen el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, a la independencia y a vivir libremente en su territorio. Asimismo, confirman el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su patria y sostienen que una paz duradera solo será posible mediante la materialización de estos derechos y el fin de la ocupación israelí.

zbg/rba