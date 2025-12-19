Cuba exige a Israel detener exterminio en Gaza tras muertes por frío

Cuba ha denunciado las recientes muertes de decenas de palestinos en la Franja de Gaza por hipotermia y responsabiliza al régimen de Israel de esta crisis.

“Denunciamos la muerte de al menos 17 personas por hipotermia en Gaza, incluidos cuatro niños”, ha declarado este viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, en un mensaje en la red social X, abordando la mala situación de vida en la Franja de Gaza por la fuerte caída de la temperatura e intensas lluvias.

El canciller ha denunciado que las víctimas debían dormir en carpas y en otros refugios sin condiciones, a causa de destrucción del 81 por ciento de todas las estructuras y edificios de la Franja provocada por los bombardeos israelíes.

“El régimen sionista debe detener el genocidio y el exterminio al que están sometiendo al pueblo palestino”, ha agregado el canciller cubano, instando a Israel a permitir la entrada amplia y sin límites de ayuda humanitaria para la reconstrucción urgente de viviendas.

En los últimos días, el pueblo palestino en la Franja de Gaza sufre la fuerte caída de la temperatura y la dificultad para acceder a refugio y alimentos, debido al asedio impuesto por Israel al enclave.

Casi la totalidad de la población gazatí (unos 2,1 millones) continúa desplazada a pesar del alto el fuego en la Franja, lo que provoca la preocupación de las organizaciones internas en Gaza e internacionales ante el empeoramiento de las condiciones humanitarias por el genocidio israelí en Gaza.

A pesar de que la tregua obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios, este régimen ha ignorado estos compromisos, manteniendo la mayoría de los cruces cerrados y permitiendo solo envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.

