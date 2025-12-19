Parlamento cubano condena bloqueo naval impuesto por EEUU a Venezuela

El Parlamento de cuba ha denunciado el bloqueo naval estadounidense a Caracas, revelando el intento de EE.UU. para robar los recursos naturales de este país.

Los diputados del Parlamento cubano expresaron el jueves su desacuerdo ante el reciente acto de “piratería” llevado a cabo por Washington en aguas internacionales, así como la decisión de imponer un bloqueo naval contra Venezuela con el fin de impedir el libre comercio de hidrocarburos.

Estos sucesos “constituyen una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas, a la vez que quebranta la paz de la región”, señaló la declaración.

“La incautación del buque, el robo de su carga y los pretextos usados para bloquear embarques petroleros dejan al descubierto el verdadero objetivo que Washington persigue en su actuación, que no es otro que tomar el control de sus inmensos recursos naturales, a través de un incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en la región y con el uso de instrumentos de fuerza, como parte de su nueva estrategia de Seguridad Nacional y del Corolario Trump[presidente de EE.UU.] que reivindica la nefasta Doctrina Monroe”, subrayó el documento.

Al recordar la declaración de América Latina y Caribe como “Zona de Paz”, realizaron un llamado a los pueblos del mundo a sumarse a esta condena, pues es un deber movilizarse contra la amenaza y el uso de la fuerza contra Venezuela en “defensa de la paz, seguridad y estabilidad de Nuestra América”.

El presidente de EE.UU. anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”. Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

Venezuela denuncia que el verdadero objetivo de Washington es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

