Maduro llama a respetar la soberanía de Venezuela y Colombia

El presidente de Venezuela reiteró su llamado al respeto de la soberanía de Venezuela y Colombia, y urgió a fortalecer la paz y la unidad en la región.

Durante un evento en estado Guárico, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el jueves, su llamado al respeto de la soberanía de los países de la región y rechazó cualquier forma de injerencia extranjera.

Maduro calificó, las relaciones entre Venezuela y Colombia como “hermanas siamesas” y exhortó a preservar la paz, la estabilidad y la independencia entre ambas naciones.

Asimismo, el jefe de Estado se dirigió al pueblo de Estados Unidos, a quien pidió “levantar las banderas de la paz”. En ese contexto, denunció que existen intentos de sustituir el sistema republicano y democrático —que, según afirmó, otorga poder al pueblo— por un modelo de carácter colonial, lo que consideró un retroceso en las libertades y un retorno a formas de dominación.

🔴 #AHORA | Nicolás Maduro: “Le digo al pueblo de Estados Unidos (...) que levante las banderas de la paz, porque lo que se pretende con todos estos planes es un cambio de régimen, y el pueblo estadounidense lo sabe” pic.twitter.com/3rUTuFaJCi — El Cooperante (@El_Cooperante) December 19, 2025

“¡No al intervencionismo!”, enfatizó el mandatario del páis bolivariano, al reiterar su llamado al respeto de la soberanía de los países y los pueblos. En ese contexto, ratificó “el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz, a la soberanía de dos patrias hijas de la espada de Bolívar”.

En tal sentido, el dignatario chavista evocó el proyecto histórico de la Gran Colombia y destacó el papel libertador de la región en América Latina.

“Somos libertadores de Perú, de Panamá, de Colombia, de Ecuador y de Suramérica”, afirmó, al tiempo que renovó su exhortación a la unidad como pilar fundamental para preservar la paz y la independencia de los pueblos.

También rindió homenaje al Comandante Hugo Chávez, a quien definió como “el gran democratizador” y continuador del pensamiento de Simón Bolívar.

Venezuela continuará exportando al mercado internacional

En otra parte de su intervención, Maduro sostuvo que Venezuela es un “país libre” y reiteró su compromiso de garantizar el libre comercio, no solo a nivel nacional, sino también en el Caribe y en toda Sudamérica.

“Vamos a seguir produciendo los 14 motores y todos los productos que se venden en Venezuela continuarán llegando al mercado internacional”, aseguró.

🇻🇪🇺🇸 #ÚltimaHora 🇺🇸🇻🇪



🔴 Maduro afirmó que Venezuela seguirá exportando productos a todo el mundo a pesar del robo del buque petrolero por parte de EEUU.



🎥 VTV #Venezuela #EEUU #Urgente pic.twitter.com/1IDFLOWf9x — 𝙋𝙤𝙡𝙞𝙖𝙣𝙖𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙖 (@polianalitica) December 18, 2025

Asimismo, desde Guárico, denunció nuevamente el presunto robo de un carguero con petróleo venezolano por parte de Estados Unidos, hecho que calificó como un “grave delito a la luz del derecho internacional público”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”.

La reciente orden de Trump se produce luego de que las fuerzas estadounidenses incautaran la semana pasada un buque petrolero frente a la costa venezolana, una acción inusual que se suma a la creciente presencia militar en la región caribeña.

Maduro concluyó que es una “obligación” de todos los gobiernos del mundo, tipificar la piratería como un “grave crimen en altamar” y aplicar sanciones severas contra este tipo de acciones.

Desde septiembre, EE.UU. ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas, asesinando al menos 95 personas.

