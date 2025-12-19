Entre miedo e incertidumbre celebran en EEUU día de la inmigración

El día internacional del inmigrante se celebró en Los Ángeles en medio de mucha incertidumbre y miedo, entre quejas de abusos por arte de las autoridades federales.

Este año el día del inmigrante aquí en Los Ángeles, más que celebración tuvo un toque de incertidumbre, enojo y temor entre este grupo, fue una marcha distinta cargada de reclamos en contra de la administración de Donald Trump.

Por lo menos unas 300 personas, políticos locales, sindicatos laborales, lideres religiosos y organizaciones de derechos humanos y proinmigrantes mandaron un mensaje este día sobre la importación de la inmigración.

Bajo el lema “Mi gran historia: cultura y desarrollo”, la marcha resaltó la lucha y contribuciones de los inmigrantes en este país

La jornada comenzó en Corea Town y se movilizo al área del parque MacArthur, dos sitios icónicos de la inmigración en Los Ángeles. Hizo una parada en la tienda Home Depot, un lugar en donde por lo menos unas 7 redadas han ocurrido llevándose a más de un centenar de personas tan solo en este lugar.

Este año consideran ha sido uno de los peores de la historia, con más violaciones de derechos civiles y humanos para los inmigrantes en Estados Unidos, un país que se caracterizaba por su bondad y oportunidades, ahora se ha convertido en una pesadilla para muchos.

Organizadores comentaron que la inmigración bien gestionada es beneficiosa para los países, agregaron que difundir un mensaje y resaltar las virtudes y beneficios de los inmigrantes es de vital importancia ahora más que nunca con una administración que no es secreto de nadie: no quiere a los inmigrantes.

Fernando Mejia, Los Ángeles.

