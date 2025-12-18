‘EEUU busca destituir al Gobierno legítimo de Venezuela mediante bloqueo’

Mediante el bloqueo contra Venezuela, Estados Unidos busca destituir al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, confirma un analista.

“En principio este bloqueo comenzó bajo el relato de la lucha contra el narcoterrorismo después se transformó en directamente un bloqueo para poder generar la destitución de un gobierno legítimamente elegido y ahora obviamente avanza en un relato muy desquiciado muy loco a la pretensión de que le devuelvan algo que jamás tuvo”, ha destacado Oscar Rotundo, editor de PÍA Global, durante una entrevista concedida este jueves a Hispantv.

El analista político ha agregado que “obviamente se desconocen no solo las normativas constitucionales, sino también la historia: el petróleo venezolano fue nacionalizado durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1975 y, desde entonces, se estableció una asociación con empresas extranjeras para su explotación, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy y garantizó el flujo de petróleo hacia Estados Unidos, con breves interrupciones por razones históricas que no vienen al caso detallar en este momento.

Asimismo, ha hecho hincapié en que esta pretensión de Donald Trump surgió justamente durante la conmemoración del 194.º aniversario de la desaparición física del Libertador Simón Bolívar. Es algo totalmente fuera de lugar y nos lleva a preguntarnos sobre su condición y su salud psíquica y mental para ejercer como jefe de Estado y comandante en jefe de sus fuerzas armadas, ha agregado sobre el presidente de EE.UU.

Trump anunció el martes que había ordenado “un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela” como parte de una estrategia para ejercer presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

Desde septiembre, EE.UU. también ha llevado a cabo decenas de ofensivas en el mar Caribe y el Pacífico oriental, dejando muchas víctimas, en el marco de su llamada lucha contra drogas.

Venezuela ha tachado de “agresión” las maniobras de EE.UU., subrayando que el verdadero objetivo es imponer un cambio de régimen y apropiarse de los recursos estratégicos del país, como el petróleo, el gas y el oro.

