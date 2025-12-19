Kim califica a Israel como un “proyecto terrorista” respaldado por EEUU

El líder norcoreano, Kim Jong-un, calificó a Israel como un “proyecto terrorista” apoyado por EE.UU., en medio del aumento de las tensiones en Asia Occidental.

En un discurso pronunciado el jueves sobre los conflictos globales, Kim Jong-un describió a Israel como un instrumento del poder de Estados Unidos y un “proyecto terrorista” respaldado por Washington.

Al acusar a Washington de utilizar al régimen de Tel Aviv para promover sus “intereses” en Asia Occidental, Kim señaló que dicho régimen no es “legítimo”.

Corea del Norte se ha alineado históricamente con la causa palestina. Pyongyang ha condenado de manera reiterada los crímenes del régimen de Israel contra la población palestina en la Franja de Gaza.

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que las autoridades del régimen israelí enfrentan acusaciones de cometer crímenes de guerra contra la población civil, mediante el uso de armamento, prácticas de tortura y el bloqueo de la entrada de alimentos al enclave, lo que ha provocado la muerte de al menos 70 669 palestinos —en su mayoría mujeres y niños— desde octubre de 2023.

Casi la totalidad de la población de Gaza —unos 2,1 millones de personas— continúa desplazada, pese al alto el fuego en la Franja que entró en vigor el 10 de octubre. La tregua obligaba a Israel a abrir los pasos fronterizos y a permitir la entrada sin restricciones de alimentos, combustible y suministros humanitarios. No obstante, Israel ha incumplido estos compromisos, manteniendo cerrada la mayoría de los cruces y autorizando únicamente envíos limitados a un territorio devastado por casi dos años de guerra y genocidio.

arz/hnb