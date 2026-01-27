Corea del Norte prueba dos misiles balísticos; segundo ensayo del año

Corea del Norte ha disparado dos misiles balísticos de corto alcance este martes previo a un importante congreso político del país asiático.

El Ejército de Corea del Sur ha confirmado que los dos misiles fueron lanzados desde cerca de Pyongyang, capital norcoreana, alrededor de las 3:50 p.m. hora local (06.50 GMT) y recorrieron unos 350 kilómetros antes de caer al mar del Este (llamado también mar de Japón).

Al respecto, Corea del Sur ha instado a Pyongyang a detener inmediatamente los lanzamientos de misiles balísticos, condenándolos como actividades provocadoras que violan las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU).

Por su parte, la oficina del primer ministro y el ministerio de Defensa de Japón han informado que Pyongyang disparó lo que parecían ser dos misiles balísticos hacia el mar de Japón, y que alcanzaron una altitud máxima de 80 km.

North Korea has fired off at least two apparent ballistic missiles, Japan's Defense Ministry has said, following a military drill featuring a hypersonic missile system earlier this month. https://t.co/lgnddSHkW5 — The Japan Times (@japantimes) January 27, 2026

Japón ha denunciado que los repetidos lanzamientos de misiles balísticos por parte de Corea del Norte amenazan “la paz y la seguridad de nuestro país, la región y la comunidad internacional”.

La nueva prueba se produce un día después de que el subsecretario de Defensa para Políticas del Departamento de Defensa de Estados Unidos (el Pentágono), Elbridge Colby, llegara a Seúl, capital surcoreana, en una visita de tres días para abordar la modernización de su alianza militar.

El 4 de enero, Pyongyang disparó misiles hipersónicos que alcanzaron con éxito sus objetivos a 1000 kilómetros de distancia. Este lanzamiento tuvo lugar cuando el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, iniciaba una visita oficial a China.

El líder norcoreano Kim Jong Un, quien observó las pruebas del 4 de enero, afirmó que estos ensayos eran necesarios para reforzar la disuasión nuclear de su país.

Las recientes exhibiciones de Corea del Norte probablemente tenían como objetivo demostrar o revisar sus logros en el desarrollo de armas antes del congreso del gobernante Partido de los Trabajadores, que se espera comience en febrero.

El congreso, el primero en cinco años, establece nuevas prioridades políticas y económicas del país.

