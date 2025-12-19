Fuertes protestas en Bruselas contra acuerdo entre la UE y Mercosur

Unos 10 mil agricultores de los 27 países de la Unión Europea obstruyeron el centro de Bruselas para protestar contra el acuerdo entre el bloque europeo y el Mercosur.

Además de las movilizaciones, el disenso entre los líderes europeos amenaza la firma de este pacto que daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Cientos de tractores colapsaron las calles de la capital belga mientras agricultores de toda Europa protestaban cerca del Parlamento, sonando las bocinas de sus tractores en señal de protesta.

Algunos manifestantes lanzaron bombas de humo y papas contra las fuerzas del orden, mientras la policía respondió con cañones de agua y gas lacrimógeno.

Los agricultores temen que el acuerdo suponga una competencia desleal por el flujo de productos más baratos, procedentes del gigante agrícola Brasil y sus vecinos. Afirman que facilitaría la entrada en Europa de carne de res, azúcar, arroz, miel y soja producidos por sus homólogos sudamericanos, menos regulados.

El acuerdo con el Mercosur es realmente perjudicial para la agricultura. A dos días de la firma prevista en Brasil de este pacto comercial, los líderes europeos debatieron en Bruselas si lo respaldan.

Se necesita previamente el aval de una mayoría cualificada de Estados miembros y varios de ellos como Polonia, Hungría, Italia y Francia, reclaman aplazar el acuerdo.

En cambio, España, Alemania y los países nórdicos respaldan firmemente el pacto con Mercosur, deseosos de impulsar las exportaciones, mientras Europa se enfrenta a la competencia china y con una administración estadounidense proclive a los aranceles.

En este contexto se añade el ultimátum del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó que si no lo hacen ahora, Brasil no hará ningún otro acuerdo mientras él sea mandatario.

day/hnb