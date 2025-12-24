Colonos israelíes atacan vivienda palestina y hieren a tres niños

Colonos israelíes atacaron una vivienda palestina en Cisjordania, arrojaron gas lacrimógeno en su interior e hirieron a tres niños menores de cuatro años.

La Comisión de Resistencia al Muro y los Asentamientos de Palestina (CRMA, por sus siglas en inglés WSRC) informó que cinco colonos irrumpieron durante la noche del martes en la casa de un agricultor palestino en la localidad de As-Samu, cerca de Al-Jalil (Hebrón), mientras la familia se encontraba en el interior.

El jefe de la Comisión, Amir Davud, responsable de documentar la violencia israelí en Cisjordania ocupada, indicó que los atacantes vestían ropa negra con capuchas y estaban armados con bastones y cartuchos de gas lacrimógeno.

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas por la comisión muestran a los colonos ingresando sigilosamente a la propiedad, rompiendo ventanas y lanzando gases al interior de la vivienda, lo que provocó dificultades respiratorias a los niños y obligó a su traslado urgente al hospital.

Fotografías publicadas por la CRMA evidencian graves daños materiales, incluidos vehículos con los vidrios destrozados, puertas forzadas y muebles volcados, además de la muerte de varios animales de ganado, medio de subsistencia de la familia.

Además, Davud señaló que la familia ya había sido atacada anteriormente y calificó el asalto como parte de “un patrón sistemático y continuo de violencia de colonos contra civiles palestinos, sus bienes y sus medios de vida, ejecutado con total impunidad bajo la protección de la ocupación israelí”.

Los ataques de colonos se han intensificado en toda Cisjordania ocupada desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023, alcanzando niveles sin precedentes.

