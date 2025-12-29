Irán: Israel es “intrínsicamente anti-paz” y desestabiliza la región

Irán ha condenado el reconocimiento de ‘Somalilandia’ por Israel, calificando la medida de parte de una estrategia para desestabilizar la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha destacado este lunes en su rueda de prensa semanal que el reconocimiento de ‘Somalilandia’ por Israel va más allá de la separación de un país islámico de la región, pues se inscribe en una estrategia destinada a desestabilizar toda la región.

“Esperamos que este acontecimiento sirva como una llamada de atención para los países de la región y del mundo, y que comprendan que ese régimen es, intrínsicamente contrario a la paz”, ha agregado.

Al ser preguntado sobre la acción del régimen sionista de reconocer a ‘Somalilandia’ y los objetivos que persigue con esta medida, el funcionario persa ha remarcado que “se trata de un asunto muy importante. Ningún país ha respaldado este tema. Este reconocimiento carece por completo de fundamento y de sentido”, ha agregado.

Baqai ha señalado que las declaraciones de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), la Liga Árabe (LA), y la Unión Africana, todas rechazaron explícitamente el llamado reconocimiento.

Se trata del “reconocimiento de una parte del territorio de Somalia por parte de una entidad cuya propia existencia es ilegítima”, ha recalcado, agregando que “de un régimen que no respeta ninguna norma, no se puede esperar que respete la integridad territorial de los países”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes el reconocimiento de Somalilandia como un “Estado independiente y soberano”. De este modo, Israel se convirtió en el primer régimen del mundo en reconocer oficialmente a ‘Somalilandia’, la autoproclamada república que se separó de Somalia en 1991.

La Liga Árabe, a su vez, calificó esta acción de los sionistas de inválida e ilegal, subrayando que la explotación de los puertos del norte de ‘Somalilandia’ para la construcción de bases militares es un acto condenable.

Los países árabes, en su rechazo a cualquier intento de facilitar el plan de desplazamiento forzado del pueblo palestino, afirmaron que la región del noroeste de Somalia es una parte indivisible de la República Federal de Somalia, y que su reconocimiento constituye parte de los esfuerzos de Israel para desestabilizar la seguridad y la paz globales.

ght/ctl/tqi