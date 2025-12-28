Palestina se burla del reconocimiento israelí a Somalilandia

La misión diplomática de Palestina ante la ONU se mofó de la decisión de Israel de reconocer la independencia de Somalilandia, calificándola de inapropiada e ilegal.

A través de un mensaje en su cuenta de X, la misión diplomática de Palestina ante la ONU comparó el elevado número de países que han reconocido a Palestina con Israel, el único país que ha reconocido a Somalilandia.

La reacción palestina se produjo después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció el viernes su reconocimiento formal de Somalilandia, un gesto que generó críticas por considerarse una medida unilateral sin respaldo internacional.

Somalilandia, situada en el noroeste de Somalia y con capital en Hargeisa, se declaró independiente en 1991, pero hasta el viernes no había logrado el reconocimiento formal de ningún Estado.

Hasta ahora, más de 50 países han rechazado el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, manifestando su preocupación por las posibles consecuencias negativas para la estabilidad en África.

En este contexto, Somalia condenó categóricamente las declaraciones de Netanyahu, relativas al reconocimiento de la “República independiente de Somalilandia” y al anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con Israel.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

ght/ncl/rba