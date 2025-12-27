HAMAS: Reconocimiento de Israel a Somalilandia refleja su “aislamiento”

HAMAS ha rechazado el reconocimiento israelí de Somalilandia, subrayando que la medida refleja el “profundo aislamiento” de Israel tras sus crímenes en Gaza.

“La decisión del gabinete de Benjamín Netanyahu [primer ministro israelí] de reconocer una región separatista en Somalia refleja el profundo aislamiento internacional que sufre la entidad sionista como resultado de los crímenes de genocidio que cometió contra nuestro pueblo palestino en la Franja de Gaza”, ha declarado el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en un comunicado publicado este sábado.

Al instar a reforzar este aislamiento tanto a nivel popular como oficial, HAMAS ha exigido cuentas a los dirigentes del régimen por sus continuos crímenes.

Además, el movimiento ha denunciado enérgicamente el comunicado del gobierno separatista de Somalilandia sobre el “reconocimiento mutuo” con el régimen de Tel Aviv, calificándolo de “un precedente peligroso y un intento desesperado de obtener una falsa legitimidad de una entidad fascista que ocupa la tierra de Palestina y (...) está involucrada en crímenes de guerra y genocidio y enfrenta un creciente aislamiento internacional”.

Asimismo, ha expresado su total rechazo a los planes del régimen ocupante israelí para desplazar forzosamente al pueblo palestino, incluyendo el uso de Somalilandia como destino para la población de Gaza.

Al agradecer las posturas de los países árabes e islámicos que condenaron la medida peligrosa israelí por violar el derecho internacional y la soberanía somalí, HAMAS ha advertido que el régimen sionista busca fragmentar los países árabes, desestabilizarlos e interferir en sus asuntos internos, al servicio del proyecto colonial sionista.

Esas declaraciones se producen mientras más de 50 países condenan el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel.

Por su parte, el embajador de la República Federal de Somalia en Egipto y representante permanente de este país ante la Liga Árabe, Ali Abdi Awari, ha condenado categóricamente las declaraciones de Netanyahu, relativas al reconocimiento de la “República independiente de Somalilandia” y al anuncio del establecimiento de relaciones diplomáticas plenas con dicha entidad.

El anuncio del régimen usurpador se produce después de que, a finales de noviembre, expertos del Instituto para Estudios de Seguridad Nacional de Israel (INSS, por sus siglas en inglés) destacaran la importancia de normalizar las relaciones con Somalilandia debido a su “ubicación geoestratégica”.

El INSS señaló que la costa y el territorio de Somalilandia se encuentran a una distancia de entre 300 y 500 kilómetros de las posiciones de Yemen, país que el instituto calificó de “uno de los principales enemigos regionales de Israel”.

A finales de 2024, informes de la prensa señalaron, la existencia de un interés israelí en establecer una base militar en la región de Somalilandia, en el marco de esfuerzos por reforzar la influencia de Israel en el Cuerno de África, en las inmediaciones del mar Rojo.

arz/tmv