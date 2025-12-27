Alto mando militar iraní llama a resistir ante amenazas del enemigo

Un mando castrense de alto rango ha subrayado que todos los iraníes, sin importar su religión o denominación, deben defender el país ante las amenazas.

En una reunión este sábado con Ara Shaverdian, representante de los armenios en Teherán (capital) y del norte del país persa en el Parlamento, el general de brigada Bahman Behmard, comandante de la Fuerza Aérea del Ejército de Irán, ha puesto de relieve la unidad nacional y la solidaridad de las religiones divinas existentes en Irán.

En este contexto, el general Behmard ha afirmado que “defender la patria, la familia y enfrentarse a las amenazas enemigas es un deber común de todos los iraníes, sin importar su religión o denominación”.

El general Behmard ha instado a todos los musulmanes y cristianos que viven en Irán a mantenerse firmes frente a las amenazas y agresiones enemigas, y a no permitir que extranjeros violen la santidad de Irán y de la nación iraní. “Las enseñanzas de Jesucristo (P) y del último profeta, el Profeta Muhamad (P), siempre enfatizan la defensa de la patria y la familia, y estos principios constituyen nuestra base común de creencias”, ha remarcado.

Por su parte, Shavardian ha felicitado la Navidad y el Año Nuevo y ha destacado que, “en nombre de los armenios de Irán, declaro que siempre hemos sido partidarios de la nación iraní y amantes de Irán”.

Entre las minorías religiosas, los cristianos armenios presentaron el mayor número de mártires durante la guerra impuesta de Irak contra el país persa, lo que indica la profundidad del vínculo de la comunidad armenia con el Irán islámico.

