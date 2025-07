CGRI: FFAA iraníes demostraron que ninguna agresión quedará sin respuesta

CGRI de Irán ha destacado que no dudará ni un momento en sus objetivos, que son la retirada de EE.UU. de la región y la destrucción del régimen sionista.

El Cuerpo de Guardianes de la República Islámica (CGRI) de Irán, en un comunicado emitido este jueves, ha enfatizado que con el objetivo de “castigar a los agresores, diseñó la serie de operaciones ‘Verdadera Promesa III’ en 22 oleadas feroces, continuas y de múltiples capas, y atacó un banco de diversos y múltiples objetivos militares enemigos en los territorios ocupados” tras el comienzo de la guerra impuesta por Israel a Irán.

Ha destacado que el exitoso castigo de los agresores continuó demostrando al enemigo que habían calculado mal el poder militar de Irán.

La nota ha destacado que las fuerzas del CGRI de Irán demostraron una vez más que los valientes soldados de la patria “nunca dejarán ninguna agresión sin respuesta, y con confianza en Dios, gran determinación y una dura bofetada, destrozaron y se burlaron de la ignorante ilusión de la rendición de Irán”.

En cuanto al martirio de algunos de los comandantes del CGRI y los científicos nucleares iraníes a lo largo de 12 días de la guerra impuesta, ha resaltado que estas personas “han demostrado que el sacrificio por el bien de la patria y la Revolución Islámica es el objetivo final de la vida de todos los siervos de Dios”.

El CGRI de Irán recalcado que en la reciente guerra impuesta al pueblo iraní “demostró al mundo su dignidad nacional, su espíritu de resistencia y su cohesión interna”.

“El resultado de toda esta solidaridad y lucha fue un Irán poderoso, que anuló los planes de las potencias arrogantes del mundo contra el pueblo iraní y la sagrada República Islámica de Irán”, ha agregado la nota.

Al agradecer al Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, por liderazgo de esta guerra, ha enfatizado que los aplastantes ataques iraníes condujeron a ganancias estratégicas clave, incluido el debilitamiento de las defensas del enemigo, el fortalecimiento de la unidad interna y la moral militar, así como la obtención de apoyo regional.

Ha detallado que la entrada del Ejército estadounidense al campo de batalla para salvar a los desesperados soldados del ejército sionista tampoco logró cambiar la situación a favor del régimen. “Con el ataque de represalia de Irán a la base estadounidense en Al-Udeid en Catar, el mensaje del poderío iraní les fue transmitido una vez más”, ha agregado.

También, ha recalcado que la última serie de los ataques de Irán a Israel “fue tan letal que el ‘aullido del alto el fuego del enemigo’ surgió de las gargantas del brutal régimen sionista y del delirante presidente estadounidense”.

El CGRI de Irán ha dejado claro que no descansará hasta lograr dos objetivos estratégicos e inquebrantables: la retirada de Estados Unidos de la región y la destrucción de la entidad sionista infanticida, argumentando que la verdadera estabilidad y la paz en la región dependen de estos dos benditos objetivos. “Para lograr estos objetivos, no dejaremos solo al enemigo y no dudaremos en tomar cualquier acción para castigarlo continuamente”, ha concluido.

Israel lanzó su agresión contra Irán el 13 de junio, atacando instalaciones nucleares y militares, así como zonas residenciales, lo que desencadenó oleadas de ataques iraníes con misiles de represalia contra objetivos israelíes en los territorios palestinos ocupados.

La guerra también incluyó la agresión estadounidense contra instalaciones nucleares iraníes, seguida de un ataque iraní con misiles de represalia contra la base aérea estadounidense en Catar.

Después de 12 días de la guerra, Israel puso fin a su agresión contra Irán en la madrugada del martes tras sufrir duros golpes a manos de las Fuerzas Armadas iraníes.

msr/tmv