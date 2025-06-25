Araqchi: poderío de Irán obligó a Israel y EEUU a buscar una tregua

El canciller iraní ha afirmado que la contundente respuesta militar de Irán ha obligado al régimen de Israel y EE.UU. a buscar un alto el fuego a través de mediadores.

En una entrevista exclusiva con el diario Al-Arabi Al-Jadid durante su regreso a Teherán tras un intenso periplo diplomático por Ginebra, Estambul, Moscú y Asjabad, Seyed Abás Araqchi, ha afirmado que la resistencia de Irán no solo ha frustrado las expectativas del régimen sionista, sino que ha fortalecido la determinación y capacidad defensiva del país.

Al abordar la cuestión de si ha sido posible un acuerdo de alto el fuego antes del ataque a las instalaciones nucleares, el ministro ha explicado que Irán no ha iniciado el conflicto, sino que ha actuado en defensa de su soberanía frente a repetidas agresiones.

"Nuestra respuesta ha sido clara y poderosa. Mientras el enemigo esperaba que sus ataques nos doblegaran, cada día hemos incrementado nuestra capacidad de fuego y la precisión de nuestros misiles", ha señalado.

Araqchi ha subrayado que la intervención de Estados Unidos en la guerra ha sido una señal del fracaso del régimen sionista y de su incapacidad para resistir. Su ingenua suposición ha sido que Irán se rendiría de inmediato ante la entrada de Estados Unidos; no obstante, cuando nuestra respuesta, utilizando misiles de tercera generación ‘Khaibar Shekan’, ha sido mucho más contundente y poderosa, han retrocedido y han solicitado un alto el fuego a través de mediadores.

El jefe de la diplomacia iraní, al ser preguntado hasta cuándo resistirá Irán frente al régimen sionista o Estados Unidos, ha señalado que "la respuesta de Irán a las agresiones del enemigo ha sido decisiva y efectiva, y, lejos de las expectativas del régimen sionista, no solo no ha llevado a la rendición de Irán, sino que ha reforzado la resistencia del país".

También ha destacado el papel del pueblo iraní, afirmando que la resistencia de la nación iraní ha sido extraordinaria. La gente ha percibido la sinceridad del gobierno; un gobierno que se ha sentado a la mesa de negociaciones, pero cuyo acuerdo ha sido violado por la otra parte, ha añadido.

Asimismo, ha hecho referencia al papel de los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, indicando que "esos informes han tenido un impacto significativo en la configuración de la situación actual, pero no hemos estado satisfechos con la forma en que se han elaborado, y hemos considerado que han estado motivados por intereses políticos".

Por otro lado, ha aludido a las políticas de Occidente, y ha declarado que "con total descaro, los europeos y los estadounidenses no solo no nos han apoyado, sino que han intentado justificar las agresiones de Israel con diversos pretextos.

