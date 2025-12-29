Ejército y CGRI de Irán prometen dar respuesta dura a cualquier agresión

El Ejército y el Cuerpo de Guardianes de Irán aseguran que defenderán con firmeza la seguridad nacional y responderán con contundencia a cualquier error enemigo.

“El Ejército de la República Islámica de Irán, junto con las demás Fuerzas Armadas, al reafirmar la sagrada unidad del pueblo iraní (...) se encuentra en plena y creciente preparación para defender al valeroso pueblo de Irán y salvaguardar la integridad territorial, la independencia y el sistema sagrado de la República Islámica de Irán”, bajo el liderazgo sabio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y “se mantiene firme como una montaña frente a los enemigos, respondiendo con golpes contundentes a cualquier acción hostil de estos”, ha declarado este lunes el Ejército de la República Islámica de Irán a través de un comunicado con ocasión del 9 de Dey, (30 de diciembre de 2009), fecha en que el pueblo iraní paralizó los intentos desestabilizadores, orquestados desde el exterior, contra la República Islámica.

De acuerdo con la nota, el 9 de Dey es como un “faro que ilumina el camino hacia el futuro”, para preservar la cohesión y la unidad nacional como el “arma más importante y eficaz para enfrentar las más complejas conspiraciones de los enemigos, cuya manifestación volvimos a presenciar en la guerra impuesta de 12 días” por el régimen de Israel y Estados Unidos.

“Los enemigos jurados del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, tras fracasar en diversos frentes, especialmente después de la derrota estratégica en la guerra de 12 días, han concentrado ahora todos sus esfuerzos en la guerra psicológica y cognitiva para generar desaliento y desesperanza, así como para sembrar divisiones en las filas del noble pueblo”, ha agregado.

Por su parte, el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha advertido que cualquier intento por socavar la confianza pública y medidas del mismo tipo “constituyen un juego en territorio enemigo y están en consonancia con los objetivos del bando de la arrogancia global liderado por Estados Unidos y el régimen sionista”.

“Sin duda, hoy más que nunca, la unidad del pueblo, los funcionarios y las élites son esenciales para salvaguardar la seguridad y el progreso del país”, ha enfatizado el CGRI por medio de un comunicado.

El texto destaca que, el CGRI, “con firmeza y determinación, ha hecho que los enemigos eviten cualquier error de cálculo y alertado de que, frente a cualquier sedición, disturbio, guerra cognitiva o amenaza a la seguridad o agresión territorial, se mantendrán firmes y valientes, defendiendo con autoridad la independencia, la seguridad, la dignidad y el poder de la República Islámica de Irán”.

Después de las elecciones presidenciales de junio de 2009, alborotadores convocados por medios extranjeros intentaron, de forma burda, poner en entredicho la credibilidad de los comicios presidenciales del mismo año y se congregaron en algunas calles de la capital persa, Teherán.

En respuesta, el pueblo iraní tomó el 30 de diciembre de 2009 las calles del país para repudiar los actos violentos protagonizados por esos grupos y manifestar, una vez más, su apoyo a la República Islámica y al Líder de la Revolución Islámica.

mrt/ctl/tqi