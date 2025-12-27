Cibergrupo Handala amenaza a Netanyahu antes de su vista a EEUU

El grupo de hackers Handala, que ha revelado hasta ahora muchas informaciones sensibles de Israel, ha lanzado un mensaje amenazante en vísperas del viaje de Netanyahu a EE.UU.

El grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’ (HPR, por sus siglas en inglés) ha difundido un texto de tono enigmático y aparentemente amenazante, en su cuenta de X, dirigido al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien se reunirá el próximo 29 de diciembre en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Handala parece estar amenazando con descifrar nuevas informaciones clasificadas y secretos del régimen. “A medida que el ‘Vuelo BB Gate’ se eleva sobre las nubes, corrientes cifradas se agitan silenciosamente entre observadores y observados”, se lee en el mensaje, publicado este sábado.

Ha cuestionado la seguridad de la información del régimen, diciendo que pese a los esfuerzos de la inteligencia israelí de estrechar “las capas de protección” durante el viaje de Netanyahu, “los secretos también se escapan, dejando rastros que solo los más atentos pueden ver”.

“En este día, quienes custodian los cielos pueden descubrir que lo inesperado viaja con ellos, y no todas las verdades ocultas permanecen firmes. Y Bibi, parece que esta vez traes contigo recuerdos bastante interesantes”, ha agregado, usando el apodo de Netanyahu.

El grupo ha cerrado el texto con la expresión “tic-tac… tic-tac”, para amenazar que ha empezado la cuenta regresiva para la filtración de información.

Hasta el momento, no ha habido comentarios oficiales por parte de las autoridades israelíes o estadounidenses sobre el contenido o las implicaciones de este mensaje.

Handala ha infligido fuertes golpes a la inteligencia israelí en los últimos meses, extrayendo una gran cantidad de información clasificada de los sistemas antimisiles, drones, científicos militares y nucleares y destacadas figuras políticas del régimen sionista.

La operación “Pulpo”, que implicó infiltrarse en el teléfono móvil personal del ex primer ministro israelí Naftali Bennett, ha sido uno de los más recientes golpes asestado por el cibergrupo Handala a Israel.

La semana pasada, el grupo propalestino puso a funcionarios israelíes en la mira, declarando que los “asesinos de niños” no estarán a salvo de su próximo ataque. “El día de la rendición de cuentas espera a los asesinos de niños”, advirtió el grupo, fijando los próximos objetivos entre responsables israelíes implicados en el genocidio en la Franja de Gaza.

