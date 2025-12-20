Handala revela la identidad de 14 sionistas vinculados al desarrollo de drones

El grupo cibernético Handala revela la entidad y perfil de 14 personas vinculadas a los planes de desarrollo de los drones de guerra del régimen de Israel.

“Sin lugar donde esconderse: desenmascarando a los cerebros detrás de los drones de guerra”, ha destacado el grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’ (HPR, por sus siglas en inglés), mediante un mensaje emitido este sábado en las redes sociales.

Según la nota, dichas personas se consideran como los principales diseñadores de programas de drones israelíes utilizados en operaciones militares, recalcando sus actividades como facilitadoras de “graves violaciones y daños” contra civiles.

Handala ha ofrecido una recompensa monetaria de 30 000 $ por información relacionada con estas 14 personas.

Cyber resistance group Handala posts bounties for 'masterminds behind Israel's war drones'

In a statement released on Saturday, the cyber resistance group known as Handala said it had published the names and detailed profiles of 14 individuals it described as key designers…

Al publicar las identidades y trayectorias profesionales de las personas mencionadas, Handala ha enfatizado la responsabilidad directa de aludidas personas en los ataques israelíes contra civiles.

También, el grupo de hackers ha asegurado que dicha revelación tiene como objetivo promover la rendición de cuentas y apoyar los esfuerzos internacionales más amplios centrados en la justicia.

Anteriormente, Handala publicó información de expertos israelíes detrás del sistema antimisile 'Cúpula de Hierro' de Israel.

El pasado noviembre, el grupo se infiltró en sistemas del sector nuclear de Israel, enviando flores a un reconocido científico nuclear del régimen sionista.

En los últimos meses, una serie de ciberataques realizados por Handala, un grupo de hacktivistas propalestinos, han tenido como blanco las instalaciones del régimen israelí, lo que ha resultado en la filtración de datos militares sensibles, comunicaciones diplomáticas y otra información clasificada.

