Grupo de hackeo fija próximos objetivos entre infanticidas israelíes

Un grupo de hackers ha puesto a funcionarios israelíes en la mira, declarando que los “asesinos de niños” no estarán a salvo de su próximo ataque.

Mediante un comunicado publicado este sábado, el grupo de hackers ‘Frente de Resistencia Popular de los Buscadores de la Verdad de Handala’ (HPR, por sus siglas en inglés) ha afirmado que “el día de la rendición de cuentas espera a los asesinos de niños”, advirtió el viernes a los funcionarios del régimen de Israel.

El grupo mencionó los nombres del ministro extremista de seguridad interna del régimen sionista, Itamar Ben-Gvir; exmiembro del consejo de guerra, Benny Gantz; la parlamentaria israelí y funcionaria del Likud, Tali Gottlieb; y el exministro de asuntos militares, Yoav Gallant, como sus próximos objetivos. “¿Sobre cuál de las siguientes personas le interesa recibir más información y datos para diciembre de 2025?”, añadió.

The Day of Reckoning Awaits the Child-Killers



The people are held captive by the Kahani sect.

We distinguish between you and the leaders of the child-killing Zionist faction. Please understand that the only path to a durable and just peace is to hold free elections with the… pic.twitter.com/Qjq0EErnTr — HANDALA (@Handala_Red) December 19, 2025

El comunicado fue publicado después de que el ex primer ministro del régimen israelí Naftali Bennett rompiera su silencio sobre el hackeo de su teléfono móvil por el grupo y declarara: “Sé que aún nos esperan momentos difíciles”.

El pasado noviembre, el grupo se infiltró en sistemas del sector nuclear de Israel, enviando flores a un reconocido científico nuclear del régimen sionista.

La reciente operación de Handala ha suscitado numerosas preguntas sobre el nivel de penetración del grupo propalestino entre los funcionarios del régimen usurpador y la frágil seguridad de Tel Aviv.

arz/tqi/ncl