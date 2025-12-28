El Año que Fue: Lo Mejor de ‘Irán Primero’ en 2025, el Año de los Grandes Avances Iraníes

En 2025, Irán consolidó su posición como un actor científico cada vez más influyente, alcanzando logros notables en medicina, industria, energía, educación y ciencia espacial.

Por: Ivan Kesic

A medida que el año llega a su fin, el panorama científico y tecnológico del país refleja un progreso sostenido impulsado por la pericia nacional, la continuidad institucional y la inversión estratégica en industrias basadas en el conocimiento.

A pesar de las restricciones externas, los investigadores, ingenieros, médicos y estudiantes iraníes avanzaron en soluciones que respondieron a necesidades nacionales urgentes, al tiempo que contribuyeron a los dominios científicos globales.

La innovación abarcó tanto la investigación aplicada como la de frontera, desde diagnósticos avanzados de cáncer y avances en medicina nuclear hasta turbinas a gas de alta eficiencia, vehículos pesados eléctricos e instrumentos para la ciencia lunar.

El sector de la salud emergió como una fortaleza particular. Los avances en medicina reproductiva, terapias regenerativas y procedimientos quirúrgicos complejos reforzaron el liderazgo de Irán en la región.

Los avances paralelos en fabricación industrial y tecnología energética subrayaron un énfasis a largo plazo en la autosuficiencia y la capacidad de exportación.

Mientras tanto, los desempeños excepcionales de los estudiantes iraníes en las Olimpiadas internacionales destacaron la vitalidad de la infraestructura de capital humano del país.

En conjunto, estos desarrollos reflejan un ecosistema científico y tecnológico que está cada vez más maduro, orientado hacia el exterior e integrado en los flujos de conocimiento global

Dispositivo Asistente Quirúrgico Transforma la Detección de Márgenes en Cáncer

Sonda Diagnóstica del Cáncer (CDP)

En diciembre de 2025, una empresa iraní basada en el conocimiento presentó un dispositivo asistente quirúrgico que mejora significativamente la precisión y rapidez de las cirugías de cáncer de mama.

El dispositivo, diseñado para identificar los márgenes del tejido canceroso durante las operaciones, reduce el tiempo de diagnóstico de hasta 45 minutos a aproximadamente 15 segundos.

Usando una sonda fina equipada con tecnología avanzada de detección, los cirujanos pueden determinar de inmediato si el tejido está libre de cáncer, es sospechoso o maligno, mientras el paciente aún está en la sala de operaciones.

Esta capacidad minimiza la necesidad de cirugías repetidas, reduce el estrés del paciente y disminuye los costos en salud.

Más allá de sus beneficios clínicos, el dispositivo refleja la creciente sofisticación de Irán en la instrumentación médica, un área tradicionalmente dominada por importaciones.

Desarrollado mediante la colaboración entre ingenieros, oncólogos e investigadores académicos, la tecnología ha pasado validación clínica y ha atraído registros de patentes en varios países.

Su introducción ilustra cómo las empresas iraníes están transformando la investigación en soluciones prácticas que cumplen con los estándares internacionales, mientras refuerzan la autonomía sanitaria nacional y posicionan a Irán como un innovador competitivo en tecnología quirúrgica.

Trenes de Metro Fabricados Localmente Avanzan en la Autosuficiencia Industrial

Modelos de Vagones Hechos en Irán

El despliegue de trenes de metro fabricados localmente en Irán en 2025 marcó un paso significativo en la localización de tecnologías de transporte complejas.

El proyecto, que alcanzó altos niveles de contenido nacional, refleja años de políticas coordinadas destinadas a reducir la dependencia de proveedores extranjeros para infraestructuras urbanas críticas.

Los ingenieros iraníes integraron con éxito sistemas de propulsión, electrónica de control, mecanismos de frenado y diseño de vagones en un tren completamente funcional adecuado para redes metropolitanas.

La iniciativa tiene implicaciones económicas y estratégicas más amplias. Al dominar la producción de trenes de metro, Irán ha fortalecido su cadena de suministro industrial, creado empleo cualificado y retenido conocimiento técnico dentro de las instituciones nacionales.

Además, los funcionarios han enfatizado el potencial de exportación, particularmente hacia los mercados regionales que buscan soluciones ferroviarias urbanas rentables.

El proyecto del metro demuestra la capacidad de Irán para absorber, adaptar e innovar en sistemas de ingeniería a gran escala, una capacidad que apoya el desarrollo urbano sostenible y refuerza la confianza en la capacidad de fabricación nacional.

La Creciente Influencia de Irán en la Ciencia Global de la Fertilidad

Irán se consolida como un centro global de fertilidad

En 2025, Irán consolidó aún más su reputación como un centro global para la ciencia de la fertilidad y la medicina reproductiva.

Instituciones como el Instituto Royan y el Instituto de Investigación Avicena continuaron liderando investigaciones de vanguardia en tecnologías reproductivas asistidas, aplicaciones de células madre y tratamientos para la infertilidad.

Las tasas de éxito clínico de Irán ahora rivalizan con las de los principales centros internacionales, mientras que los costos de tratamiento siguen siendo significativamente más bajos, lo que atrae a pacientes de muchos otros países.

Un factor clave detrás de este éxito es la localización de equipos médicos avanzados y tecnologías de laboratorio en medio de las sanciones occidentales contra el país.

Los investigadores iraníes han desarrollado sistemas de criopreservación, medios de cultivo de embriones y herramientas de diagnóstico fabricados localmente, reduciendo la dependencia de tecnologías importadas.

Estas innovaciones han mejorado la accesibilidad para los pacientes y han mejorado la flexibilidad de la investigación. Como resultado, Irán se ha convertido en un destino para el turismo médico en cuidados de fertilidad, atrayendo a pacientes de toda la región y más allá.

El crecimiento del sector subraya cómo la inversión sostenida en investigación biomédica puede traducirse tanto en liderazgo científico como en un impacto social tangible.

El Ingreso de Irán a la Ciencia Lunar y la Investigación de Frontera en Electricidad

Irán se une a la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS) liderada por China

Este año, Irán alcanzó un hito notable en la ciencia espacial al unirse a la misión lunar Chang’e-8 de China, contribuyendo con un instrumento científico diseñado para medir el potencial eléctrico de la superficie lunar.

Esta participación sitúa a Irán dentro del marco de la Estación Internacional de Investigación Lunar (ILRS), una iniciativa multinacional a largo plazo centrada en la exploración lunar sostenible.

El instrumento refleja la creciente experiencia de Irán en electrónica de grado espacial, ciencia de materiales y sistemas de medición ambiental capaces de funcionar bajo condiciones extremas lunares.

Más allá del logro técnico, la misión representa una forma estratégica de diplomacia científica, permitiendo a los investigadores iraníes colaborar con socios internacionales y acceder a valiosos datos científicos que llevarán a otros grandes avances.

Al contribuir a la investigación fundamental sobre electrostática lunar, un campo relevante para futuras misiones humanas y robóticas, Irán demuestra que su programa espacial está evolucionando más allá de los lanzamientos de satélites hacia un compromiso científico más profundo con la exploración planetaria.

La Fresadora CNC Portátil Redefine el Mantenimiento Industrial

Primera máquina de fresado CNC portátil de fabricación nacional de Irán

En noviembre de 2025, Irán presentó su primera fresadora CNC portátil desarrollada localmente, un avance con implicaciones industriales significativas.

A diferencia de los sistemas CNC convencionales que requieren instalaciones fijas, esta máquina portátil puede ser desplegada directamente en los sitios industriales, permitiendo el mecanizado de precisión y reparaciones sin necesidad de desmontar equipos pesados.

La tecnología es especialmente valiosa para sectores como la generación de energía, el petróleo y gas, y la fabricación pesada, donde el tiempo de inactividad es costoso.

Al permitir reparaciones en el sitio con precisión a nivel micrométrico, la máquina reduce las interrupciones operativas y los gastos de mantenimiento.

El desarrollo también señala el creciente dominio de Irán en las tecnologías avanzadas de fabricación, incluidos sistemas de control, mecánica de alta precisión e integración de software.

Lograr esta capacidad a nivel nacional mejora la resiliencia industrial y posiciona a los fabricantes iraníes para competir en mercados globales especializados donde la portabilidad y la precisión son cada vez más valoradas.

Estudiantes Iraníes Brillan en el Escenario Global de las Olimpiadas

Estudiantes iraníes ganaron numerosas medallas en las Olimpiadas Científicas

Estudiantes iraníes lograron un éxito excepcional en las Olimpiadas internacionales de ciencias en 2025, obteniendo un número récord de medallas en diversas disciplinas, como matemáticas, física, química, biología y astronomía.

Estos logros reflejan la profundidad de los sistemas de desarrollo de talento en Irán, que combinan un riguroso entrenamiento académico con la identificación temprana de estudiantes dotados.

El éxito en las Olimpiadas tiene una relevancia que va más allá de las medallas. Demuestra la efectividad de la infraestructura educativa STEM de Irán y resalta la inversión a largo plazo del país en su capital humano.

Muchos de los exalumnos de las Olimpiadas continúan su carrera convirtiéndose en destacados investigadores, ingenieros e innovadores, tanto a nivel nacional como internacional.

Los resultados de 2025 reforzaron la reputación de Irán como un competidor global consistente en la educación científica avanzada, al tiempo que ofrecieron una visión de la futura fortaleza de su ecosistema de investigación e innovación.

Exportaciones de turbinas a gas a Rusia señalan un cambio energético estratégico

Irán exporta turbinas de gas avanzadas MGT-70 a Rusia

La exportación de turbinas a gas producidas localmente por Irán a Rusia en 2025 marcó un punto de inflexión estratégico en su sector de tecnología energética, moviendo al país de ser un comprador en el mercado global de tecnologías energéticas a un reconocido vendedor de bienes de capital complejos.

Esta transacción es un ejemplo de una capacidad más profunda construida durante años de desarrollo nacional bajo condiciones internacionales restrictivas.

Las turbinas, que forman el corazón de las plantas de energía y las estaciones compresoras de tuberías, representan un sector de productos de alto valor y alta ingeniería, históricamente dominado por unas pocas empresas occidentales.

Al entrar en este mercado como exportador, particularmente hacia una potencia industrial como Rusia, Irán ha demostrado no solo la competencia técnica de su base manufacturera, sino también la autonomía estratégica para establecer nuevas y resistentes asociaciones comerciales en sectores de infraestructura crítica.

Este logro subraya una transición hacia la soberanía tecnológica, donde las soluciones desarrolladas a nivel nacional satisfacen las demandas internas y crean nuevas vías para la cooperación internacional y el compromiso económico, alterando las dinámicas tradicionales en un dominio industrial clave.

Liderazgo regional en la producción de investigación en medicina reproductiva

Irán domina la región en publicaciones científicas sobre medicina reproductiva

Las métricas académicas de 2025 colocaron a Irán a la vanguardia de la investigación en medicina reproductiva dentro de su región, medido por el volumen e impacto de las publicaciones científicas.

Este liderazgo refleja la inversión sostenida y la actividad académica enfocada en campos como el tratamiento de la infertilidad, la embriología y las tecnologías reproductivas asistidas.

La concentración de la producción investigativa indica un ecosistema robusto compuesto por universidades médicas, clínicas especializadas e institutos de investigación que priorizan esta área de la atención médica.

Las altas tasas de publicaciones son a menudo un precursor de la innovación clínica y la mejora de los estándares de atención, lo que sugiere un grupo cada vez más profundo de expertos que beneficia los servicios de salud nacionales.

Además, tal prominencia académica mejora el papel de Irán en el diálogo científico global sobre la salud reproductiva, facilitando colaboraciones internacionales y posicionando a los investigadores locales como contribuyentes al conocimiento mundial en un campo de la medicina tecnológicamente avanzado y sensible.

El hauler eléctrico ADAK 150AC entra en el ámbito global de vehículos pesados

Características destacadas del ADAK 150AC

La presentación y el desarrollo del camión minero totalmente eléctrico ADAK 150AC situaron al sector automotriz y de maquinaria pesada de Irán en una conversación directa con los líderes de la industria global.

Este vehículo pesado, diseñado para las rigurosas demandas de la minería a cielo abierto, representa un desafío de ingeniería formidable, que requiere un torque inmenso, una durabilidad robusta y sistemas innovadores de gestión de energía.

Su desarrollo señala la capacidad de Irán para emprender proyectos ambiciosos en el dominio tecnológicamente evolutivo y estratégicamente importante del transporte pesado electrificado.

Al centrarse en un segmento de nicho pero crítico como el transporte minero, los ingenieros iraníes han demostrado su capacidad para abordar necesidades industriales específicas con tecnología moderna y sostenible.

Este proyecto no solo tiene implicaciones para modernizar las operaciones mineras nacionales, sino que también sirve como una declaración de intenciones, mostrando un nivel de sofisticación que podría competir eventualmente en los mercados internacionales de vehículos industriales especializados.

La turbina a gas MGT-75 eleva a Irán a un grupo élite de tecnología

Turbina de gas MGT-75 de clase F fabricada en Irán

El desarrollo y el exitoso despliegue de la turbina a gas MGT-75 colocaron a Irán dentro del club global de élite de países capaces de diseñar y fabricar turbinas de clase F, los caballos de batalla de la generación moderna de energía de alta eficiencia.

Este logro es la culminación de un programa estratégico a largo plazo para dominar el ciclo completo de la tecnología de turbinas a gas, desde la metalurgia avanzada y la refrigeración de las aspas hasta los complejos sistemas de control.

Las turbinas de clase F operan a temperaturas y presiones extremadamente altas para maximizar la eficiencia, lo que requiere maestría en ciencia de materiales, ingeniería de precisión y diseño termodinámico.

Alcanzar esta capacidad significa que Irán ahora puede planificar y construir infraestructuras de generación de energía a gran escala y eficientes de manera independiente, asegurando un componente crítico de la seguridad energética nacional.

También proporciona una base para futuros avances en diseños de turbinas aún más eficientes y crea una mercancía de exportación de alto valor, como lo demuestran los acuerdos subsiguientes con socios internacionales.

Clínica de tratamiento de heridas a base de plasma expande la atención avanzada

Inauguración de la clínica de tratamiento de heridas con terapias de plasma en el Hospital Farabi de Isfahan

El establecimiento de una clínica especializada en tratamiento de heridas en Isfahán utilizando terapias basadas en plasma durante el verano de 2025 resalta la aplicación de la física avanzada de Irán a problemas clínicos persistentes.

Esta iniciativa médica emplea plasma a presión atmosférica no térmico, una tecnología que genera especies reactivas de oxígeno y nitrógeno capaces de desinfectar heridas, estimular la regeneración de tejidos y gestionar infecciones crónicas sin el uso de antibióticos.

La operación de la clínica representa una exitosa traducción de la investigación en biofísica a escala de laboratorio en un servicio clínico estandarizado orientado al paciente.

Este tratamiento aborda una carga significativa para el sistema de salud: las heridas crónicas, como las úlceras diabéticas, utilizando una tecnología no invasiva e innovadora.

Este logro indica un creciente nexo interdisciplinario entre la física, la ingeniería y la medicina en Irán, dando lugar a soluciones tangibles de atención médica que son tanto modernas como adaptadas a las necesidades locales, ofreciendo potencialmente un modelo para la gestión avanzada de heridas.

Válvulas cardíacas de tejido humano refuerzan el perfil de exportación médica de Irán

Irán se posiciona entre los 10 principales productores mundiales de válvulas cardíacas de tejido humano

Los investigadores y empresas iraníes dieron avances significativos en 2025 en el desarrollo y comercialización de válvulas cardíacas derivadas de tejidos humanos ingenierizados, un avance que tiene el potencial de transformar segmentos del mercado global de dispositivos médicos.

A diferencia de las válvulas mecánicas o biológicas derivadas de animales, estos tejidos son fabricados a partir de células humanas, ofreciendo la posibilidad de una biocompatibilidad superior, una reducción en la necesidad de medicamentos anticoagulantes y, potencialmente, una mayor durabilidad, especialmente para los pacientes más jóvenes.

Dominar los complejos procesos de descelularización, recelularización y esterilización de tejidos coloca a Irán a la vanguardia de un campo de vanguardia en la medicina regenerativa.

El progreso en este área no solo refleja capacidad científica, sino también capacidad industrial para producir un implante médico consistente, seguro y efectivo de alto riesgo.

Esta innovación promete mejorar dramáticamente la atención cardíaca nacional y posiciona a Irán como un exportador emergente de productos biomédicos de alto valor y que salvan vidas.

Desarrollo autóctono de terapia contra el cáncer basada en ECT

La electroquimioterapia (ECT) de Irán

En 2025, científicos iraníes introdujeron un enfoque de electroquimioterapia (ECT) para el tratamiento del cáncer desarrollado localmente.

La terapia combina pulsos eléctricos con agentes quimioterapéuticos para mejorar la absorción de los fármacos por las células cancerosas, mejorando la efectividad del tratamiento mientras limita los efectos secundarios sistémicos.

Este logro destaca la capacidad de Irán para innovar dentro de dominios biomédicos complejos que requieren una estrecha coordinación entre la ingeniería, la oncología y la práctica clínica.

Desarrollar la tecnología ECT de manera autóctona expande las opciones de tratamiento para los pacientes y reduce la dependencia de sistemas importados.

También posiciona a Irán como un participante activo en la búsqueda global de terapias contra el cáncer más precisas y menos invasivas.

Producción de rhenio-188 rompe el monopolio internacional

Productos de Rhenio-188 fabricados en Irán

La exitosa producción nacional y aplicación médica del radioisótopo Rhenio-188 (Re-188), anunciada en 2025 y supervisada por la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI), marcó un logro importante en la medicina nuclear.

El Re-188 es un isótopo terapéutico utilizado en la terapia dirigida con radionúclidos, especialmente para tratar metástasis óseas dolorosas de cánceres como el cáncer de próstata y de mama.

Su producción requiere un reactor nuclear y sofisticadas instalaciones de procesamiento radiocatalítico.

Lograr la autosuficiencia en la producción de este isótopo de vida corta y clínicamente vital asegura un acceso confiable y asequible para los pacientes y hospitales iraníes, haciendo que el cuidado paliativo y terapéutico avanzado para el cáncer sea más accesible.

Este logro subraya la aplicación pacífica de la tecnología nuclear para la salud pública, convirtiendo la infraestructura nuclear compleja en un contribuyente directo al sistema nacional de salud y demostrando una alta competencia en la ciencia de los radiofármacos.

Pioneros en cirugía fetal in útero en Asia Occidental

Un feto en el útero

Equipos quirúrgicos iraníes lograron un hito médico regional en 2025 al realizar una cirugía fetal in útero pionera para tratar una grave enfermedad congénita.

Este tipo de intervención implica operar a un feto en desarrollo mientras aún está en el útero para corregir defectos anatómicos potencialmente mortales o discapacitantes antes del nacimiento.

Las intervenciones requieren un nivel extraordinario de coordinación entre equipos altamente especializados en medicina materno-fetal, cirugía pediátrica, anestesiología y tecnología de imagen avanzada.

Realizar con éxito tal cirugía coloca a la comunidad médica de Irán en la vanguardia de la atención perinatal en Asia Occidental.

Significa un salto en la capacidad, pasando de gestionar complicaciones después del nacimiento a corregirlas de manera proactiva en el útero, lo que puede mejorar drásticamente los resultados a largo plazo para los niños.

Este logro refleja una profunda experiencia, innovación valiente y un compromiso de llevar los límites de lo posible en la atención médica especializada.

Texto recogido de un artículo publicado en Press TV