Irán condiciona diálogo con EEUU al respeto de sus normas

El portavoz de la Cancillería de Irán agradeció los esfuerzos de Irak para establecer un diálogo directo entre Teherán y Washington, pero advirtió que, cualquier inicio de un proceso de negociación está supeditado al cumplimiento de las normas y requisitos de la negociación.
Durante su rueda de prensa semanal, Esmail Baqai exigió a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) adoptar una postura imparcial y finalmente condenar los ataques ilegales de EE.UU. e Israel, del pasado mes de junio, contra instalaciones nucleares iraníes.
Finalmente, Baqai reiteró que Irán no está dispuesto a abordar temas ajenos a la cuestión nuclear, porque básicamente no hay lógica, ni justificación para demandas occidentales al respecto.
kmd/rba