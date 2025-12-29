Irán condiciona diálogo con EEUU al respeto de sus normas

Desde la Cancillería de Irán destacan que el país sigue comprometido con la diplomacia, pero el inicio de posibles negociaciones indirectas con EE.UU. está condicionado al respeto de sus normas.

El portavoz de la Cancillería de Irán agradeció los esfuerzos de Irak para establecer un diálogo directo entre Teherán y Washington, pero advirtió que, cualquier inicio de un proceso de negociación está supeditado al cumplimiento de las normas y requisitos de la negociación.

Durante su rueda de prensa semanal, Esmail Baqai exigió a la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) adoptar una postura imparcial y finalmente condenar los ataques ilegales de EE.UU. e Israel, del pasado mes de junio, contra instalaciones nucleares iraníes.

Finalmente, Baqai reiteró que Irán no está dispuesto a abordar temas ajenos a la cuestión nuclear, porque básicamente no hay lógica, ni justificación para demandas occidentales al respecto.

