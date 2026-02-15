Irán: Comentarios de Pelosi es la definición clásica del terrorismo

Irán ha criticado duramente los comentarios de la expresidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., afirmando que es la “definición clásica del terrorismo”.

En un mensaje emitido el sábado en su cuenta en X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha arremetido contra la política estadounidense, Nancy Pelosi, por pedir a la Administración del país que ‘paralice’ la economía de Irán para que los iraníes comunes, incluso en las zonas rurales, ‘sientan el dolor’.

“Infligir deliberadamente dolor y sufrimiento a los civiles para obtener ventajas políticas es la definición clásica del terrorismo”, ha denunciado.

Baqai ha subrayado que solo una mentalidad malvada y arrogante puede sentirse autorizada a prescribir políticas basadas en el sufrimiento de los civiles en otro país.

“Legalmente hablando, esto es una prueba más de la política deliberada y sistemática de EE.UU. de infligir dolor y crueldad a poblaciones que desfavorecen. Dicha conducta constituye un crimen de lesa humanidad”, ha matizado el diplomático iraní.

Pelosi había hecho estas declaraciones mientras hablaba el viernes en la Conferencia de Seguridad de Munich, donde afirmó que el recrudecimiento de la coerción económica estadounidense hacia Irán es un medio para provocar la “caída del régimen” en la República Islámica.

Las palabras de Pelosi provocaron reacciones de varios comentaristas. El analista político Trita Parsi rechazó las sugerencias de que dichos comentarios fueron un “desliz” y argumentó que reflejaban la lógica de larga data detrás de la política de sanciones de Estados Unidos.

El periodista Aaron Maté también abordó las acotaciones de Pelosi, escribiendo en una nota publicada en X que el objetivo clave son los iraníes comunes que apoyan a su gobierno. “¿Qué derecho tiene un político de un país a hacer sentir dolor a los civiles de otro?”, censuró.

Los funcionarios iraníes han denunciado durante mucho tiempo las sanciones estadounidenses como un castigo colectivo contra civiles.

El mes pasado, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reconoció el impacto de las sanciones durante sus comentarios en el Foro Económico Mundial en Davos.

En noviembre de 2018, el exsecretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también habló sobre las sanciones después de que Washington se retirara del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y restableciera las sanciones. Los funcionarios iraníes deben escuchar a Estados Unidos “si quieren que su pueblo coma”, dijo entonces.

msm