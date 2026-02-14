Austria se retracta y admite “información engañosa” contra Albanese

La ministra de Asuntos Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, se ha retractado de su acusación contra la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese.

La funcionaria ha eliminado este sábado su publicación en la plataforma X en la que afirmaba que “Albanese difunde discursos de odio” en su discurso en el 17.º Foro Al Jazeera, y ha reconocido que su postura anterior contra la titular de la ONU se basaba en una “información engañosa”, según ha informado la cadena catarí Al Jazeera.

Mientras tanto, Shoura Zehetner-Hashemi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Austria, ha confirmado que Meinl-Reisinger eliminó su comentario, que contenía información incorrecta sobre Albanese.

En su mensaje en X, Hashemi ha planteado una pregunta a la ministra austriaca, tras etiquetar su cuenta, diciendo: “¿Dónde está la disculpa?”.

La ministra austriaca hizo dicho comentario tras una campaña de desinformación iniciada en Francia, durante la cual políticos de alto rango alegaron que Albanese había descrito en su discurso a “Israel como el enemigo común de la humanidad”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, en un mensaje emitido en su cuenta de la red social X, exigió la dimisión de Albanese por haber criticado duramente a Israel.

Tras las reacciones de políticos europeos, Albanese en un mensaje divulgado el viernes en su cuenta en X, denunció que “los Estados que violan el derecho internacional y no condenan el genocidio no están en posición de darme lecciones”, y recalcó que estos gobiernos nunca han mostrado tal firmeza “contra quienes asesinaron a más de 20 000 niños en 858 días”, refiriéndose al número de niños asesinados por el ejército israelí durante el genocidio en la Franja de Gaza.

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), por su parte, subrayó que la campaña organizada contra la relatora refleja la hipocresía política y los dobles estándares en el comportamiento de algunos gobiernos occidentales hacia la cuestión palestina y el régimen sionista.

Aseveró que estas presiones representan un intento premeditado de castigar a Albanese por sus posiciones abiertas basadas en los valores humanos y los principios del derecho internacional y humanitario, y que su objetivo es intimidar cualquier voz que se mueva en apoyo del pueblo palestino.

