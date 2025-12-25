Desplazados en Gaza exigen fin del bloqueo israelí de casas prefabricadas

Palestinos desplazados protestaron en la ciudad de Gaza, exigiendo el acceso a casas prefabricadas cuyo ingreso ha sido bloqueado por Israel, 25 de diciembre de 2025.

En la protesta celebrada frente a los escombros de un edificio destruido por los ataques israelíes en el barrio de Sheij Ridwan, los manifestantes advirtieron que los niños enfrentan frío extremo y condiciones que ponen en riesgo sus vidas con el empeoramiento del invierno.

El régimen israelí ha impuesto restricciones en los pasos fronterizos que impiden la entrada de viviendas prefabricadas y materiales de refugio, pese a los llamados internacionales. Incluso tras el alto el fuego, la crisis habitacional continúa agravándose en Gaza.

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

Fuente: Getty Images

yzl/rba