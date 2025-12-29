Irán neutraliza uno de los 12 mayores ciberataques del mundo

Un ato ejecutivo de Irán ha informado del registro y la neutralización en el país persa de uno de los ciberataques más grandes jamás registrados a nivel mundial.

“Anoche, el sistema de infraestructura identificó y contrarrestó el mayor ataque DDoS de los últimos años en términos de número de paquetes por segundo, dirigido contra uno de los operadores del país”, ha anunciado este lunes Behzad Akbari, el director ejecutivo de la Compañía de Infraestructura de Telecomunicaciones (TIC) de Irán, en una publicación emitida en su cuenta de X.

Al detallar que el ataque alcanzó un máximo de más de 720 millones de paquetes por segundo, Akbari ha afirmado que una parte sustancial del tráfico malicioso fue bloqueada por los sistemas nacionales de ciberdefensa, mientras que el resto se mitigó mediante la cooperación internacional y el filtrado de tráfico hostil fuera del país.

“Se cree que el ataque se originó en aproximadamente 125 000 fuentes distribuidas en diversas regiones del mundo, lo que pone de relieve el alto nivel de coordinación y sofisticación técnica involucrados”, ha aseverado.

En los últimos años, los ataques DDoS se han convertido en una grave amenaza para las comunicaciones globales y la infraestructura digital. Al generar volúmenes masivos de tráfico artificial, estos ataques buscan interrumpir el acceso a internet, los servicios financieros y de comunicación, lo que a menudo resulta en importantes daños económicos y operativos.

Según Akbari, el último incidente se sitúa entre los 12 mayores ciberataques del mundo en términos de paquetes por segundo, lo que pone de relieve tanto la escala de la amenaza como la creciente importancia de la ciberresiliencia a nivel internacional.

msr/ncl/rba