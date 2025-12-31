Amas de casa, maestros y trabajadores inician huelga de hambre en Bolivia

En el último día del año 2025, amas de casa, mineros, maestros y trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) cerraron el año instalando piquetes de huelga de hambre en La Paz.

Se trata de una medida de presión extrema contra el Decreto Supremo 5503, al que califican de “maldito” y acusan de favorecer a capitales transnacionales. Las protestas, que ya superan los diez días, se han radicalizado con piquetes de huelga de hambre, llegando a exigir la abrogación total del decreto.

Los huelguistas, en firme respaldo a la COB, sostienen que la norma no fue consensuada ni socializada con los trabajadores antes de su implementación.

A pesar del llamado del gobierno al diálogo, las manifestaciones se han masificado a nivel nacional, sumándose cocaleros, transportistas y campesinos.

Hasta el momento, el Gobierno ha desacreditado las marchas, calificándolas de “políticas”; sin embargo, los manifestantes mantienen firme su demanda: “Anular y abrogar el decreto anticonstitucional”.

En vísperas del Año Nuevo, la familia obrera permanece en las calles, participando en paros, bloqueos y piquetes de huelga de hambre, bajo una sola consigna: la abrogación total del Decreto 5503.

Sdenka Saavedra, La Paz.

kmd/rba