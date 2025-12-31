Israel prohíbe a 37 ONG operar en Gaza y provoca condena internacional

La suspensión de actividades de múltiples organizaciones de ayuda en Gaza por parte de Israel ha desatado una fuerte condena.

La ONU califica de escandalosa la decisión, que empeorará la catastrófica situación actual de los gazatíes. Vísperas de Año Nuevo, el régimen de Israel anunció que a partir del 1 de enero, más de 24 agencias humanitarias quedarán sin permiso para operar dentro de la Franja de Gaza, lo que representa un 15 % de la totalidad de fundaciones habilitadas. De acuerdo al gabinete de Benjamín Netanyahu, esta decisión se basa en que esas entidades no cumplen con las nuevas condiciones de evaluación. En reacción, la ONU criticó fuertemente la decisión, reiterando que traerá grandes consecuencias para los civiles palestinos.

Tanto el gobierno palestino como los ciudadanos gazatíes condenaron también la medida israelí, advirtiendo que el régimen busca eliminar testigos que puedan denunciar violaciones del derecho internacional.

El régimen de Israel y las organizaciones humanitarias mantienen además un desacuerdo persistente sobre el volumen real de ayuda que entra en Gaza. Mientras Tel Aviv afirma que cumple los compromisos asumidos en el alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre, las oenegés y Naciones Unidas sostienen que la cantidad es insuficiente para una población de más de dos millones de personas en un territorio devastado por la guerra genocida israelí.

kmd/rba